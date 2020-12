Conte:Confuso? Ma anche spompato, scoppiato, ingarbugliato, caotico, disordinato, rimbambito, suonato, disorientato, smarrito… E che vo dico affà.

Confuso? Ma anche spompato, scoppiato, ingarbugliato, caotico, disordinato, rimbambito, suonato, disorientato, smarrito… E che vo dico affà.

Ha fatto aspettare i Tg delle 20 in attesa del discorso. Una conferenza stampa iniziata alle 22 circa con un discorso scritto da Casalino che Conte recita la solita solfa che comincia a dare ai nervi con quell’aria tronfia e supponente.. dietro l’avvocato c’è semplicemente il nulla solo chiacchiere !..ma in compenso rassereniamoci in questo anno orribile abbiamo Rocco e i suoi fratelli..il copione non cambia..

SI: Ieri sera e non solo, nel corso conferenza stampa, ha dimostra tutta la sua inadeguatezza, iniziare in notevole ritardo, con milioni di italiani in attesa di notizie, non è corretto. Il Presidente del Consiglio non può presentarsi come un pugile suonato o reduce da una sonora sbornia, doveva esordire chiedendo scusa agli italiani, per aver promesso un felice Natale, che invece si è trasformato in un incubo. Ha tentato di farfugliare le misure che le famiglie devono adottare, ma la cosa più grave è che non ha citato uno straccio di dato, a suffragio delle nuove restrizioni. Andando di questo passo, le scuole non potranno riaprire il prossimo 7 gennaio e Dio non voglia che il blackout continui ancora per tanto tempo. Si è dimostrato inaffidabile, ha celato furbescamente i dati pandemici e ha evitato di dare ulteriori scadenze, come le date precise sulla vaccinazione. Verosimilmente il Piano ancora non c’è e le Regioni, in attesa dei protocolli, si troveranno impreparate ad affrontare un evento inedito e complicato. A questo punto il giudizio politico viene a cadere, perché è più urgente valutare le sue capacità di governare il Paese.

Sono seriamente preoccupato. Abbiamo affidato l’Italia a un incapace dopo avere riempito il Parlamento di un pugno di ignoranti! .

Se ci troviamo in queste condizioni e con questa guida del paese la colpa è solo del popolo italiano che ha creduto alle illusioni del M5S facendolo diventare nel 2018 il primo partito italiano. Speriamo di andare presto al voto anche con la paura che possa vincere la destra, tanto prima o poi dovremo votare, tanto vale almeno abbattere definitivamente i 5 Stelle, ci ritroveremmo così un solo nemico da combattere ma che comunque ha una linearità nella propria pericolosità e possiamo trovare l’antidoto giusto, cosa impossibile fare con i grillini che cambiano posizioni e strategia 365 volte all’anno.

Conte:Confuso? Ma anche spompato, scoppiato, ingarbugliato, caotico, disordinato, rimbambito, suonato, disorientato, smarrito… E che vo dico affà.

