Gli italiani anno riconquistato un po’ di umanità un plauso a tutti coloro che si battono per abbattere barriere discriminazioni .Siamo tutti sotto questo cielo, pensare a chi sta peggio non e’ un male……vanno gestiti e sicuramente non da soli. Complimenti era ora..finalmente ci siam tolti dai piedi il peggior prodotto di quel governo di mentecatti! Un gran bel giorno per il nostro Paese. W l’Italia e W #ItaliaViva che da sempre si batte per diritti e dignita’ delle persone a qualsiasi etnia e religione esse appartengano.

153 SI. 2 NO. 4 ASTENUTI. 2 PRESENTI NON VOTANTI. PRESENTI TOTALI 161.

Abbiamo finalmente cancellato i decreti Salvini. Hanno solo prodotto insicurezza e odio. Sono stati un insulto alla civiltà e alla dignità umana.

Finalmente riportiamo l’Italia alla Civiltà e rispondiamo al pensiero di Papa Francesco: «SIAMO TUTTI FRATELLI». Il modo più bello per celebrare la Giornata Internazionale dei Migranti che ricorre proprio oggi.

PS: Leggo post inquietanti dove l ignoranza regna sovrana. Questi signori lo sanno che il Mediterraneo é uno dei più grandi cimiteri al mondo ? Dal 2013 al 2019 19mila morti affogati !!! Finché non si pensa che se si nasceva un po più a sud ad affogare e morire poteva essere tuo fratello o tuo figlio…si finisce a dire queste bestialità.Finalmente sono state cancellate quelle leggi fasciste e razziste!!! Soaro gnucco ma io :Non capisco perché gli “italiani” si sentano minacciati da persone che vogliono lavorare e vivere una vita dignitosa nel nostro paese. Non vi ricordate quando eravamo noi i migranti e ci trattavano da mafiosi, ladri, sporchi magnaspaghetti e chi più ne ha più ne metta? Io mi ricordo benissimo quando andavo all’asilo in germania e la maestra mi chiamava “sporco italiano”! Io direi di recuperare un sano buon senso….visto che di competenze ne vediamo poche nella classe politica…in questo momento di grande emergenza alle opposizioni e anche al governo…sono di pessimo esempio …la politica deve diventare giusta umana democratica e riformiata non guidata dal consenso e dai sondaggi .Leggendo dei commenti e mi rendo conto perche’ in Italia prosperano Lega e Fratelli d’Italia ! Non vi vergognate ad essere razzisti e fascisti ? Ma come si puo’ permettere che donne, uomini, bambini che scappano dalla guerra, dalla fame, dalle torture poi si lascino morire in mare ? Ma che razza di Italiani siete ? Ah, gia’, siete quelli che ogni domenica andate a messa, prendete l’eucaristia, vi battete il petto, avete casa piena di santini e rosari….e poi non avete amore verso il prossimo, non avete alcuna carita’ ! Oggi è un bel giorno… è tornato il sole dopo la tempesta.

