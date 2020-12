IL VERO PROBLEMA DEL “SUPERBONUS EDILIZIO 110%” NON SONO I SOLDI. COME PER QUASI OGNI ALTRO PROBLEMA ITALIANO.Uno dei pochi politici competenti che ci siano in circolazione, complimenti!

Caro Luigi Marattin, siccome sono impegnato in una ristrutturazione, lo posso affermare con certezza: è praticamente impossibile accedere al 110%. E, se lo fai, devi pregare che non ti vengano ad ispezionare. Perché una porta spostata di 5cm, una finestra chiusa, uno sgabuzzino in più, diverranno la condanna tua e del progettista. Cosa ho fatto? Ho ripiegato sul buono e vecchio 50%. perche:Condizionare il superbonus alla conformità urbanistica senza distinguere fra piccole, grandi difformità e abusi edilizi veri e propri, significa rendere impossibile l’operazione superbonus. Con il nostro patrimonio immobiliare di immobili in regola c’è ne sono pochissimi. Considerata la lentezza e la difficoltà delle sanatorie il superbonus diventa un miraggio. IL VERO PROBLEMA DEL “SUPERBONUS EDILIZIO 110%” NON SONO I SOLDI.

Il super-bonus 110% è quella misura – approvata nel DL “Rilancio” della scorsa primavera – per cui alcuni lavori di ristrutturazione e riqualificazione edilizia fatti in edifici privati fino al 31 dicembre 2021 verranno interamente (o addirittura più che interamente) pagati dallo Stato. O subito – se ci cederà il credito – o tramite uno sconto alle tasse in cinque anni.

In queste settimane è forte la pressione per una proroga di quella data, poiché a soli 12 mesi dalla sua scadenza sono pochissimi i lavori completati (o persino partiti).

Io sono un convinto sostenitore della proroga di un anno, che mi pare una soluzione che contempera le due esigenze in gioco: da un lato l’enorme costo potenziale a carico dei contribuenti, dall’altro la necessità di consentire allo strumento di poter effettivamente dispiegare i propri effetti benefici sull’attività edilizia e quindi sull’economia.

Qualcuno potrebbe pensare che il fattore che rischia di far fallire questa misura sia la mancanza di risorse pubbliche.

Un’occhiata un po’ più approfondita rivela, tuttavia, che le cose non stanno esattamente così.

Per poter iniziare i lavori, serve che il comune rilasci il certificato di conformità urbanistica ed edilizia dell’edificio su cui si intende intervenire (in pratica, la garanzia che si tratti di un edificio regolare!).

Nella stragrande maggioranza dei comuni italiani, questi documenti si trovano in formato cartaceo, in vecchi e polverosi archivi. E con la maggioranza dei dipendenti comunali in smart working, risulta impossibile anche solo andarli a prendere.

Fa eccezione il comune di Bologna, che dal 2015 ha investito i proventi delle sanzioni per abusi edilizi (circa tre milioni di euro) per digitalizzare completamente gli archivi, così che tutte le pratiche edilizie vengano trattate in formato digitale (e quindi anche da dipendenti in smart working).

Morale della favola: il problema del “super bonus 110%” non è la mancanza di risorse pubbliche.

Ma l’innovazione tecnologica, l’organizzazione del lavoro, la virtuosità nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

Come, del resto, quasi ogni altro problema che abbiamo.

