Ciò che è successo ieri in Senato è veramente inqualificabile. Non ci sono parole sufficientemente esausti ce per descrivere tutto ciò

Vergognosa protesta della Lega in aula in Senato contro la cancellazione dei Decreti sicurezza. Senza rispetto delle regole, delle istituzioni uno spettacolo indecente.Un commesso scaraventato giù dai banchi, un questore in infermeria e un senatore con contusione alle costole. Questo il bilancio della rissa organizzata, in Senato, da quelli della Lega. Indegni.Ieri, oggi e sempre! Mi dispiace non è ammissibile ciò che è successo e non va giustificato, ma gli indegni sono quelli che ci stanno governando, che non meritano di sedere su quelle poltrone, un branco di presuntuosi inaffidabili che stanno con le loro scelte scellerate stanno distruggendo l’Italia e gli italiani …..Io non mi meraviglio! Il governo ha fatto di peggio: ci ha portati alla distruzione , con la sua gestione dell’emergenza dissennata e folle. Mi dispiace ma stavolta, pur condannando certi comportamenti. La gente è disperata! Solo gli sciocchi pensano che un asino possa essere qualcosa di diverso da un asino. Il trionfo dei mediocri. Di fronte alla genialità dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze che come Anna Grassellino si impongono nei piu’ importanti centri di ricerca del mondo , io esprimo tutta la mia marezza per la mediocrità espressa e promossa in Italia (e il pensiero va subito ai Di Maio, ai Salvini, alle Meloni ed ai loro accoliti). Sono veramente vergognosi e questi dovrebbero rappresentare me e il mio paese? no grazie, non mi faccio rappresentare da certa gente e non voglio nemmeno che rappresentino il mio paese.Non smetterò mai di dirlo, per fare politica occorre preparazione.Noi di Italia Viva ce la mettiamo tutta.I decreti Salvini sono stati finalmente CANCELLATI.

