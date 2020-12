LA VERITA OFFENDE E PER QUESTO! TRAVAGLIO INSULTA TERESA BELLANOVA SUL SUO GIORNALE E ALLA NOVE MATTEO RENZI (TANTO PER CAMBIARE)

Penso che con una compagine governativa di siffatta inettitudine gestire i conferimenti che ci perverranno dall‘Europa…quelli del recovery found ,per intenderci,sarà un grosso problema…perché saranno probabilmente non spesi e questo bloccherà i conferimenti successivi che,com’è noto,sono sbloccati solo a seguito di step di avvenuto utilizzo e realizzo dei risultati previsti dal programma……questo è purtroppo un vizietto di antica abitudine nostrana !!!……

Purtroppo il nostro elettorato si è dimostrato spesso non all’altezza della bisogna,…basta vedere come votò sul referendum costituzionale del 16 dicembre 2016…lasciandosi infinocchiare dalle chiacchiere demagogiche di mezzecalzette che odiavano Renzi a tal punto da infangarne addirittura l’immagine per cui il voto fu …di assoluta non attinenza al quesito referendario!!!..

Oggi abbiamo al governo personaggi senza esperienza di gestione amministrativa e di conseguenza incapaci di varare i provvedimenti oggi di drammatica urgenza.

Rilevo inoltre le incongruenze che ancora oggi emergono dai test demoscopici che vedono i cosiddetti sovranisti/populisti e anti europeisti… come La Lega e FDI …conservare le loro posizioni e tassi di gradimento,…addirittura in crescita …nonostante siano stati smentiti dalla svolta storica che l’Europa ha compiuto …mettendo a disposizione dei paesi dell’Unione ben 1500 miliardi di euro…e iniziato quel percorso tanto agognato quello cioè di costituire un debito comunitario sostenuto da tutti i paesi dell’Unione…un risultato,questo,di straordinaria rilevanza politica…

Ma come si fa a continuare a credere e sostenere forze politiche che si alleano con i nemici dichiarati dell’Europa,.. come dell’Ungheria e della Polonia …che avevano recentemente bloccato il Recovery found …fregandotene del fatto che in tal modo danneggiavano la comunità europea…

I problemi che il paese dovrà affrontare saranno durissimi…fra qualche mese sarà ritirato il blocco governativo ai licenziamenti e,inoltre, scadrà la cassa integrazione straordinaria già scaduta e rinnovata fino a inizio primavera …

Avremo in piazza qualcosa come alcuni milioni di disoccupati e ,di fronte alla fame ed alla miseria nera,…non oso immaginare cosa potrà succedere,…di sicuro qualcosa di brutto…ma speriamo che fino ad allora le cose,…magari per una magica e sopravvenuta resilienza,…saranno cambiate …

TRAVAGLIO INSULTA TERESA BELLANOVA SUL SUO GIORNALE E ALLA NOVE MATTEO RENZI (TANTO PER CAMBIARE)

Travaglio è un hater professionista e in quanto tale ha tutte le bassezze e i limiti degli odiatori seriali. Ciò che lo rende più dannoso per la società italiana è il fatto di essere al servizio degli interessi economici di un editore e di un gruppo di potere che vuole asservire il parlamento e il governo ai propri piani antidemocratici. Con la trasformazione della redazione del suo giornale in una segreteria di partito, Travaglio usa l’odio e le fake per attaccare chiunque minacci il successo di questo nefasto progetto illiberale e antiriformista. Le parole d’ordine per chi non vuole finire sotto il governo di pericolosi populisti è resistere e contrattaccare, colpo su colpo. Renzi con Italia Viva lo sta facendo, sosteniamolo in ogni modo possibile.

NOI DI ITALIA VIVA SIAMO CON MATTEO RENZI FIERI DI ESSERE CORAGGIOSI E LIBERI.

Se la maggioranza che sostiene Conte capisce che questo è il momento del rilancio politico, bene. Se si pensa di continuare come si è fatto negli ultimi mesi, Italia Viva saluta tutti e toglie il disturbo. L’Italia ha bisogno di un salto di qualità e noi a differenza degli altri lo rivendichiamo pubblicamente e senza giri di parole.

