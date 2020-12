ONESTA A LORO INSAPUTA.

Ho aspettato qualche ora per vedere se qualcuno avesse interesse a approfondire la notizia. Ma nulla, silenzio di tomba. Non ne parla nessuno.

La storia è questa.

Stamani il Giornale ha pubblicato una notizia curiosa. L’azienda della famiglia Di Battista, di cui sarebbe socio Alessandro, avrebbe problemi con fisco, banche, fornitori e dipendenti.

È una notizia vera o una FakeNews?

Per una cosa del genere – che riguarda uno dei principali leader del partito di maggioranza – si dovrebbero aprire i siti, dedicare servizi ai Tg, chiedere commenti e fare giornalismo di inchiesta. Vorrei ricordare che il padre di RENZI è stato l’apertura dei TG per giorni, l’argomento principale dei talk per intere settimane. E al momento le condanne le ha prese solo Travaglio, non lui.

La Rai grillina invece ha totalmente ignorato la notizia. La redazione dei colleghi di Di Battista tace. I talk discutono d’altro.

Non se ne deve parlare.

Non pongo il problema dei due pesi e due misure con altre vicende recenti. Pongo un problema di democrazia dell’informazione. È giusto o no che il leader più carismatico del partito di maggioranza abbia con la sua azienda debiti con il fisco, con le banche, con i fornitori e con i dipendenti e la notizia venga clamorosamente censurata?

Ricapitolando.

Fico con la colf in nero in casa.

Di Maio prestanome di un’azienda che scappa dal fisco.

Di Battista che semina debiti come fossero post.

Ma con quale faccia questi attaccano noi che su queste cose abbiamo sempre querelato per diffamazione (e spesso vinto)?

Ma con quale faccia parlano di onestà?

Ma con quale faccia ci fanno la morale?

A proposito do ONESTA: Non so voi, ma io negli action movies o nei film in cui la giustizia trionfa, non ho mai visto il difensore degli ostaggi sequestrati dare la mano e omaggiare il sequestratore.

