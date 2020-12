Finiti gli alibi, è arrivato finalmente il momento anche per il Pd di prendere posizione sulla candidatura a sindaco di Roma?

ROMA NON SI BARATTA.

La conferma in secondo grado dell’assoluzione della sindaca Raggi dall’accusa di falso, perchè il fatto non costituisce reato, è un colpo duro per il PD di Roma, che sparava in una condanna che costringesse Raggi a ritirare la sua candidatura, già avanzata per un secondo mandato, facilitando in questo modo un accordo col M5S per una candidatura unica dei due partiti.

Questa vicenda insegna molto.

1. Il PD non ha una strategia per risanare Roma dopo i cinque anni peggiori della sua storia nel XXI secolo. La sua idea per la riconquista del Campidoglio poggia esclusivamente su una sola invariante, che non ha nulla a che vedere con le esigenze dei cittadini, quella di consolidare il rapporto politico strategico col M5S per non contraddire la sua politica nazionale.

2. Idee su Roma zero, se non le solite rimasticature, scontate, di questioni trite e ritrite da anni, riassemblate con una spolverata di termini più attuali, sulle quali c’è poco da obiettare per via della loro genericità: ok vogliamo tutti bene a Roma e la vogliamo tutti più bella e più forte che pria. E poi?

3. Una linea sbagliata almeno per due motivi, quella del PD nazionale, e quello romano ha dimostrato – almeno fin qui – di non avere nessuna autonomia di giudizio e capacità di proposta. Due errori sui quali è prevedibile che il PD insisterà non essendosi lasciato – almeno per ora – altra via d’uscita:

primo, una sorprendente svalutazione per le esigenze dei romani e della città, che sono subordinate a un gioco di puro potere politico nazionale, mortificante e offensivo per Roma. Bisogna risalire ai tempi del famigerato pentapartito (metà anni ’80), che tuttavia era una coalizione nazionale più salda di quella odierna, per assistere ad uno spettacolo così poco dignitoso;

secondo, perché, al netto delle turbolenze nazionali del M5S, se Raggi manterrà – come ha annunciato – la sua candidatura, la stessa autonomia del PD e la sua velleità di esercitare la leadership e un potere di coalizione saranno a rimorchio degli esiti incerti di una lotta interna al M5S che, indifferentemente da chi la spunti, non è in grado, oggi, di garantire cosa sarà e farà in primavera.

4. E’ ,purtroppo, tornato forte nel PD romano un vecchio modo di fare politica, che antepone la manovra del vertice nazionale alla rappresentanza delle esigenze dei cittadini e al loro sentimento di ripulsa dei guasti profondi e dell’immobilismo degli ultimi cinque anni. In questo si avverte una profonda sfiducia in se stessi e nei confronti dei romani.

5. Vale la pena di combattere comunque per Roma, anche a costo di essere costretti a chiamare i romani a una battaglia d’orgoglio e riscatto su due fronti: sia quello contro il malgoverno della Raggi, sia quello di chi non cercasse alternative e dalla padella dell’ortodossia grillina li vorrebbe cuocere sulla brace dei soliti, vecchi gruppi e interessi di potere.

6. Se questo fosse l’esito di una scelta politica oggettivamente contro Roma sarà inevitabile offrire ai romani un’alternativa democratica, riformista e civica. Comunque vada non sarebbero costretti a scegliere tra una destra che vuole Roma trascinata alla periferia dell’Europa e un coacervo continuista, magari in versione doppia, per giunta eterodiretto.

Lo faremmo con grande energia, orgoglio e fiducia.

