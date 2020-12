“Ad oggi non c’è più la fiducia tra la maggioranza e il premier. Il premier l’ha sciupata. La fiducia non c’è più non solo con noi, noi diciamo cose che dicono tanti altri partner di maggioranza. Bisogna ricostruirla” se si vuole andare avanti. Cosi’ Ettore Rosato, vicepresidente Camera e coordinatore di Italia Viva, ospite di ‘Agenda’ su Skytg24. “Questo problema o lo risolve il premier o per noi questo governo è finito. Le dimissioni delle ministre di Italia Viva non le ha pronte Renzi, le hanno pronte le nostre ministre”.”Anche i ministri M5S non hanno apprezzato – prosegue rispondendo alla conduttrice che solleva il malcontento dei dem di cui ha parlato Matteo Renzi – che alle 2 di notte ci sia arrivata la suddivisione di 209 miliardi, senza discuterne con nessuno, secretando progetti. Una suddivisione che Conte pensava alle 9 del mattino il Cdm approvasse, insieme a misure che commissariavano Cdm e Parlamento. O la risolve il premier o per noi il governo è finito”.

Governo, Rosato: “Fiducia non c’è più, Conte l’ha sciupata” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo