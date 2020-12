Nelle interviste ha perso la postura poco serena di una volta, tende a ragionare. Dice che ci vuole un’ideologia di sinistra, ma quale? E rifare un partito di iscritti come il Pci. Una storia inverosimile.

C’è una categoria che non si sopporta più: gli eccitati. Quelli che ardono di opinione e dissenso, fanno la lezione sui morti, sui primati macabri, e subito dopo sui cenoni, sui primati festaioli, e non possono trattenersi nel perculare questo o quello per banali ragioni di bottega. La loro mente è sempre in vacanza, si permettono di mostrarcene il funzionamento poco sobrio senza alcun pudore. Il senatore Salvini addirittura annuncia che cenerà a Natale con i clochard, magari anche negher, pur di trasgredire le regole assassine dell’odiato Conte? Com’è buono lei. E come è eccitato.

Il ritorno di D’Alema, eccitato raffreddato ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo