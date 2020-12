LA DOPPIA FACCIA DELLA POLITICA.

L’altro giorno è stato un pessimo giorno per la politica italiana, si è passati dalla Politica con la “P” maiuscola, con l’appello del Presidente della Repubblica che invitava le forze politiche ad una sana collaborazione, alla politica con la “p” minuscola, con scontro fisico e tafferugli, procurati dalla Lega, in Senato dove si discutevano i decreti sicurezza.

Passiamo all’analisi dei fatti.

Il Presidente della Repubblica, in occasione del tradizionale scambio di auguri con il Corpo Diplomatico al Quirinale, ha sottolineato che per affrontare le prossime settimane e il futuro del Paese, servono alleanze, collaborazione e non egoismi nazionali.

Per superare infatti questa fase critica che stiamo vivendo serve una sana collaborazione tra le istituzioni a tutti i livelli, sia nazionale che internazionale.

Questo atteggiamento permetterà di incidere sulla crescita, secondo modelli inclusivi e sostenibili.

Purtroppo questo Governo, tecnicamente morto, non è in grado di affrontare i numerosi nodi che ci sono sul tappeto e che sono stati indicati da tutte le forze politiche al Presidente del Consiglio.

Questa maggioranza non è mai stata e non è ancora una coalizione.

È un’alleanza che serve a tenere in vita l’esecutivo.

Per questo occorre un ricambio istituzionale; serve, cioè, un nuovo Governo con una nuova squadra di collaboratori che dia effettivamente vita ad una vera coalizione.

Meglio sarebbe un nuovo Governo con una nuova guida.

Ieri, bisogna segnalare un fatto positivo; il Parlamento ha archiviato i decreti sicurezza votati dal precedente Governo giallo-verde;

Da oggi l’Italia cambia pagina.

Al Senato però, la Lega ha inscenato un deplorevole spettacolo procurando l’ennesima rissa attraverso la quale ha cercato, secondo una ottusa valutazoone, di ostacolare l’approvazione dei nuovi decreti sicurezza.

Sceneggiate che dovrebbero essere evitate se si facesse Politica con la ” P” maiuscola.

A seguito dei tafferugli in aula al Senato, il Senatore questore Antonio De Poli è finito in ospedale con una spalla lussata, episodio da condannare.

Speriamo che, a seguito di quanto accaduto, vengano presi adeguati ed opportuni provvedimenti.

Con l’approvazione dei nuovi decreti torna la serietà e il rispetto del diritto internazionale.

Su ciò che è avvenuto ieri al Senato è meglio stendere un velo pietoso.

Ieri, la politica con la “p” minuscola ha purtroppo preso il sopravvento, speriamo che episodi del genere non abbiano a ripetersi in futuro.

Non è certo questa la politica che vogliamo!!!!!!!

