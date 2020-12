PADELLARO E LA RACCOLTA FIRME. Conte/Garibaldi e la spedizione dei mille contro Renzi

Oggi il FQ in prima pagina, riporta la notizia che sono ormai mille le firme che l’iniziativa di Padellaro ha raccolto.

Ci si chiederà, quale iniziativa umanitaria avrà avuto Padellaro?

Poi l’occhiello spiega che consiste nell’esortare Conte a sfidare Renzi.

Ah ah ah, allora ti viene proprio da ridere.

Nientemeno Padellaro, giornalista (?), si fa in quattro per infondere il coraggio a Conte per sfidare Renzi. Immagino non a singolar tenzone 😉 li vedrei male entrambi.

Ma Renzi cosa ha fatto a Conte che ha tanto indispettito Padellaro?

Ha fatto un intervento in Senato (lo prevede la costituzione), che ha avuto il consenso di gran parte dell’emiciclo, e poi ha scritto una lettera a Conte in cui faceva delle proposte concrete su quale dovrebbe essere l’azione di governo, in particolare nell’utilizzo dei 209 mld del Recovery Fund ( a proposito si pronuncia “fand” e non “faund” come si sente dire spessissimo anche nei tg).

In realtà l’Italia, e quindi il governo italiano, è l’unico Stato europeo che ancora non ha presentato alla Commissione Europea, un progetto analitico di come vorrà investire 209 mld.

Su questo punto, come si è dimostrato in Senato, sono d’accordo oltre che IV, anche gran parte dei senatori del PD e quelli delle opposizioni; gli unici dissidenti, e non tutti, erano quelli del M5S.

Il senatore Renzi nel sollecitare Conte, premier pro tempore italiano, ha affermato, tra l’altro, che l’appoggio di IV era condizionato allo sviluppo collegiale e tempestivo, eventualmente anche in parlamento coinvolgendo le opposizioni, di questi progetti.

E’ singolare come un giornalista, cosi si definisce Padellaro, interpreti il suo ruolo invadendo in prima persona il campo della politica.

Padellaro, fai il giornalista o il politico? Quale giacca indossi? Usciamo una volta per tutte dall’equivoco.

Comunque sia, nell’uno e nell’altro caso, non mi sembra che tu abbia confidenza con alte vette.

Anzi, direi mediocre in ambo i campi.

Ultimamente anche nervosetto, tu e la tua combriccola.

Tu e la tua combriccola, più che i giornalisti fate i “talkisti” di professione, grazie alla visibilità che vi concede il pregiudicato Cairo sulla sua rete.

Avete un chiodo fisso, il senatore Renzi; vi toglie il sonno.

Eppure lui non ha spazi televisivi, giornali a disposizione, eppure vi toglie il sonno.

Il tuo giornale, diretto dal diffamatore, ormai ha una colonna fissa in prima pagina dedicata a quello che oggi chiamate l’innominabile.

Non lo nominate, anche se parlate sempre di lui, in quanto ad ogni bufala che dite o pubblicate vi querela.

Non so quale sarà il futuro di Renzi politico, ma so per certo che oggi da solo, con le armi spuntate (o senza armi), è sempre al centro della scena politica, lo è stato a settembre, quando ha fatto nascere questo governo che tu oggi difendi, lo è oggi che pone questo governo di fronte a due alternative: o si fanno le cose, si da una mossa, oppure si va tutti a casa.

Per giorni hai/avete sorriso, dicevate “sta bluffando”, se si va ad elezioni con il suo 2% non verrà rieletto, quindi non vuole andare ad elezioni.

Poi vi siete accorti che quelli che non vogliono andare ad elezioni sono quelli del M5S, il partito/movimento che ti è tanto “simpatico”. 3/4 di loro resterebbero a casa in caso di elezioni.

E ALLORA TI INCAZZI, PERDI LE STAFFE, TU ED IL DIFFAMATORE, E LANCI LA SOTTOSCRIZIONE PER ESORTARE CONTE A SFIDARE RENZI.

Mi sembra un combattimento di cani, c’è l’allenatore ed il cane che deve combattere, tu pensi di essere l’allenatore e Conte dovrebbe essere il cane che combatte contro Renzi.

Caro Padellaro, come giornalista non hai lasciato traccia, esci dall’equivoco, e attacca tu politicamente Renzi, non nasconderti dietro il ruolo di giornalista e Conte o qualsiasi altro, mettiti la giacca del politico, dichiaralo, ed esci allo scoperto.

Ma tu non hai le palle; sai muoverti solo in salotti (talk) confortevoli; dove tutti la pensano come te; perchè appena vieni contrastato, vedi il batti e ribatti con Calenda, te la fai sotto……..PADELLARO SEI SCARSO. Diceva bene Ferrara, il giornalista quello si, quando sentiva il tuo nome faceva la faccia come per dire: è poca cosa, Padellaro è poca cosa.

PADELLARO E LA RACCOLTA FIRME.Siamo alla follia… Di nuovo la macchina del mega fango si è rimessa in moto per screditare chi ha fatto un discorso che onestamente è condivisibile da tutti quelli che hanno un minimo di buonsenso… Mah!

