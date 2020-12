Il Governo sara’ piu’ forte e con piu’ slancio se Matteo Renzi diventasse ministro? “No”, per l’elettorato nel complesso. “Si’”, per gli elettori dei partiti di maggioranza. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecne’ con Agenzia Dire effettuato con interviste telefoniche il 18 dicembre 2020 con metodo cati-cawi su un campione di mille persone rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, articolato per spesso, eta’, area geografica.Si ribaltano invece le opinioni intervistando gli elettori dei partiti che sostengono il Governo Conte: il 66,8% vorrebbe Renzi alla guida di un ministero. Contrario il 24,6%. Non sa l’8,6%.

COMUNQUE RENZI NON SI FERMERA ANCHE SE LI OFRONO UN MINISTERO! Il dado è tratto, le proposte sono in campo e sono ampiamente condivise in parlamento e tra i cittadini. Per questo il fuoco di sbarramento grillino in ogni contesto è scatenato contro Renzi.Dicono che è irresponsabile? Io so che sarebbe irresponsabile sprecare i soldi europei e tirare a campare anziché provare a cambiare. Se ancora conosco i gruppi parlamentari PD vi dico che condividono la lettera che abbiamo inviato a Conte al 99%. E questa volta Renzi non è isolato, gran parte sella società civile è stufa della mediocrità. Si sono accorti che Renzi dice cose che altri pensano ma NON hanno il coraggio di esternare.La gente il popolo si è accorto (finalmente) che in un paese nel quale la VERITÀ si allontana sempre più, colui che invoca quella verità da fastidio ai più e viene ed e stato denigrato,ora la medaglia il popolo la girata,e le sta dicendo! Renzi, tu continua a dire le cose come sono che, di bugiardi siamo stanchi tutti,e ci penseremo alle prossime elezioni.BRAVO !

Renzi ministro piace agli elettori di maggioranza

