ANGELINO ALFANO IN CONFRONTO ERA L’UOMO DI FERRO

Le alternative erano due . O fare una figuraccia mediatica nazionale con le famiglie dei pescatori sequestrati in arrivo sotto Palazzo Chigi con pentole , coperchi e fischietti . Oppure fare una figuraccia mondiale andando a calarsi le braghe di fronte al sequestratore Haftar , l’ autoproclamatosi capo della Cirenaica non riconosciuto da nessuno.

Rocco Casalino ha suggerito la seconda , sapendo che sarebbe stata più facile da gestire mediaticamente di fronte al target elettorale semianalfabeta dei 5 stelle .

Haftar ha bisogno della ribalda , di far vedere nell’area del Mediterraneo che lui , mezza pippa , riesce a dettare le condizioni a una nazione del G7.

Andrea Purgatori evidenzia che Haftar ( sequestratore ) ha ordinato a Giuseppe Conte e Luigi Di Maio di fare le foto solamente con lui , impedendo di farle con i sequestrati ( roba sua ) . Dario Fabbri e Claudio Cerasa sottolinea la totale mancanza di forza da parte del ministro degli esteri Di Maio e del cosiddetto premier Conte . Patria umiliata . Cancellerie di tutto il mondo ridono . Politica estera italiana sotto zero.

