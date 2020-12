BIOGRAFIE & IL PUNTO.

LE BIOGRAFIE: Perché Boccia è assunto agli altari della fama? Il matrimonio con Nunzia de Girolamo lo ha reso famoso e Conte lo ha fatto ministro nonostante non sia stato eletto alle ultime Politiche. Chi era nel Pd? Il signor nessuno . Se non ricordo male raggiunse il suo apice quando ad una tornata di primarie prese il 4% !!!!!!

L’ingrato e rancoroso Franceschini che deve tanto a Renzi, non è riuscito a farsi eleggere nemmeno nel suo collegio di Ferrara. Ma fai il ministro della Cultura, se ti riesce!!!! E questi due quasi ignoti “signori” si permettono di criticare l’operato di Renzi e di Italia Viva!!!!! MA VERGOGNATEVI PROPRIO!!!!

IL PUNTO: Si naviga a vista nei barchini della maggioranza, che ondeggiano tra l’irresolutezza di Conte e i mali di pancia del PD.

La mossa di Renzi ha spiazzato tutti, maggioranza e opposizione, richiamando il PdC a rispondere su 15 punti di merito sulla cui fondatezza nessuno ha potuto eccepire. Anche l’arma della caccia alle poltrone si è rivelata spuntata, vista l’insistenza di Italia Viva nel chiedere a Conte risposte pubbliche a domande che si fanno tutti i cittadini normali e che non hanno risposte da troppo tempo.

Inutile sperare che col passare dei giorni si attenui la pressione. Quei temi sono stati squadernati davanti a tutti e il tempo che passa senza risposte peggiora la coesione della maggioranza. Fino a una possibile rottura. Perché quello che sta emergendo è che Conte non sembra in grado di rispondere proponendo azioni e percorsi all’altezza della posta in gioco per l’Italia. Oggi si evidenziano due scuole di pensiero.

I “pervicaci”, che nelle interviste di Gualtieri, Boccia e Amendola, invitano a rispettare i tempi del New Generation Italia (NGI). Secondo loro le “liti” – innescate da Renzi il 7 dicembre – frenano e senza intesa si va alle elezioni. Come se la “bozza” di Conte servisse davvero a qualcosa e ragionare seriamente su un’occasione irripetibile per la ripresa del Paese sia una lite.

Poi ci sono i “vorrei, ma non ci riesco”, la maggioranza della maggioranza, da Zingaretti a Orlando, qualche esponente di LeU e persino l’ala governista del M5S, che sollecitano Conte a “chiudere rapidamente il confronto”. Rincorrono Renzi aggiungendo contenuti da chiarire. A differenza dei pervicaci, parlano apertamente di “ripartenza”, della necessità di avere “una marcia in più”, addirittura di una “marcia nuova” (Zingaretti) e sollecitano Conte a prendere “una rapida iniziativa” (Orlando) dato che ormai tutti aspettano le sue risposte. Chi sta perdendo tempo? La loro è anche una risposta ai “pervicaci”.

La mossa di Renzi, nei contenuti e nei toni imposti dalla estrema gravità della situazione, ha costretto tutti a giocare a carte scoperte. Perfino Conte, col solito ritardo, ha dovuto dichiarare ieri che nei due colloqui personali avuti con Renzi il leader di Italia Viva non solo non ha chiesto poltrone, ma ha escluso che quello fosse il modo per chiudere la questione.

I bene informati concordano che Conte, visa la malaparata, evidente a lui anche se maldestramente nascosta all’opinione pubblica, sia spaventato per la sua sorte. Perché la storia delle elezioni anticipate è una pistola scarica e non funziona con Renzi. Quindi starebbe pensando di salvarsi proponendo lui un Conte Ter. Non un semplice rimpasto, ma un governo di volenterosi responsabili per gestire NGI. Anche col concorso di una parte dell’opposizione. Per la serie mi correggo pur di rimanere in sella. Patetica la battuta delle valige sempre pronte. Il trionfo del pensiero debole, che smotta inesorabilmente, rischiando davvero di far perdere al Paese il tempo, e non solo.

Perché mai, ci si chiede, se si dovesse fare un nuovo governo con una maggioranza allargata, che dovrebbe guidare il Paese nei prossimi due anni cruciali per la ripresa, dovremmo continuare ad affidarci a lui invece di mettere in campo le migliori esperienze ed energie di cui dispone l’Italia?

In ogni caso siamo seri, ma senza paura, se non della mediocrità. Non ce lo possiamo permettere.

P.S. non credete agli opinionisti dei grandi media, la metà sono velinari, l’altra metà sono più confusi di voi.

