E’ UN PARTO PROBLEMATICO,SERVE TAGLIATE IL CORDONE OMBELICALE!

E ORA DI TAGLIARE IL CORDONE OMBELICALE. Io faccio politica, non giochini. E suggerisco al premier di farsi aiutare dalla sua maggioranza anziché considerarsi depositario della verità. Vogliamo dare una mano, ma fare politica per noi non è una parolaccia, non siamo populisti NOI. #MatteoRenzi #ItaliaViva

Altro che nuovo rinascimento, sono passati nove lunghi mesi da quel primo lock-down totale. La mamma Patria, ha portato nel grembo un Esecutivo incapace di fare rinascere in lei e nei suoi figli, gli Italiani quel desiderio di riscatto e orgoglio Nazionale. Entro metà ottobre avremmo dovuto leggere nel dettaglio il piano del recovery-plan da presentare commissione europea ed avremmo dovuto decidere se utilizzare i soldi del MES. Avremmo dovuto dare all’Italia, quella capacità di credere in un domani che non arriverà. Giuseppe Conte “I sacrifici che gli Italiani stanno facendo oggi, serviranno ad avere un Natale più libero” quale Natale? I commercianti sono agonizzanti mentre i cittadini sono esauriti dai continui DPCM e cambi di rotta che mettono continuamente in dubbio quello che sino a qualche giorno prima veniva dato per buono. Come dire? Il governo del tutto ed il contrario di tutto. Un esecutivo che ha privato le stesse Istituzioni di un Parlamento e messo in dubbio le fondamenta giuridiche che il nostro ordinamento costituzionale ha. Finalmente il partito di Matteo Renzi con a seguito Ettore Rosato e il ministro Teresa Bellanova sono pronti a dimettersi e portare il Governo ad aprire una crisi se lo stesso non cambierà repentinamente rotta. Matteo Renzi “NON VOGLIAMO POLTRONE MA POLITICA” che senso ha aver tagliato 300 parlamentari per pagare poi dei tecnici per fare quello che i ministeri non fanno? Ettore Rosato “PER NOI QUESTO GOVERNO HA FINITO, IL RAPPORTO DI FIDUCIA NON C’E’ PIU'” Eppure le persone le avremmo. Già, le persone le avremmo ma non riusciamo a utilizzarle perché preferiamo mettere teste di legno e burattini anziché personalità pensanti e capaci di imporsi nel Paese ed con il Paese, in quell’ Europa che tanto sta aiutando l’economia.

“Auspico che venga approvata la legge di bilancio e sia finalmente aperta una crisi di Governo. Occorrono persone capaci di amministrare i recovery-fund fuori dalle logiche della vecchia politica per assicurare crescita e benessere sociale dei territori. Occorrono confronti seri con le opposizioni e con certa maggioranza ma soprattutto occorrono personalità forti e pragmatiche capaci di gestire le priorità del Paese con programmi certi di rilancio economico e di gestione delle emergenze”. “IL TEMPO DELLE MELE E’ TERMINATO, TAGLIATE IL CORDONE OMBELICALE!”

