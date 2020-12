Franceschini ha già anticipato le valutazioni politiche che il suo Partito assumerà di fronte alla crisi. Niente Assemblea nazionale, niente Direzione, niente Ufficio di Segreteria, ha già deciso lui. Sembra dire che la delegazione del PD, andrà dal Capo dello Stato e sosterrà il rincarico ad un Conte ter o l’alternativa saranno le elezioni anticipate. Come il “Papete” insegna, non bisognerebbe mai dubitare della volontà che hanno 300 parlamentari di portare a termine il loro mandato, sino all’ultimo giorno disponibile. Le indiscrezioni fatte filtrare in questi giorni, sembrano appartenere più ai quirinalisti che al vero Titolare del Colle. Non per prassi, ma per una precisa procedura che impone la Costituzione, Mattarella ha l’obbligo di consultare le delegazioni dei Partiti. Quando sarà il turno di Italia Viva, Rosato e Bellanova sosterranno la tesi che è possibile proseguire la legislatura e proporranno il nome di Draghi. Tanti storceranno il naso, ma dovranno fare i conti con la maggioranza dei parlamentari, che non hanno nessuna voglia di tornare all’occupazione di prima, ossia a fare nulla.

GIOCANO A PERDERE L’ITALIA PUR DI FARE FUORI RENZI.

Renzi vuole solo un governo più forte, che sappia guidare l’Italia non sprecando l’occasione irripetibile del New Generation EU. Le carte sono in tavola, ognuno può vederle.

Altri hanno solo lo scopo di fare il contrario di quello che propone Renzi. Sempre e comunque, anche quando sanno bene, come sostengono in privato, che ha ragione.

E’ la stessa logica distruttiva del 2016, oppure di quando volevano andare a votare nell’agosto del 2019 e che ora li porta a preferire di perdere andando a votare tutti attruppati in un listone con a capo Conte allo scontro con Salvini e il centrodestra montante per i loro errori. Ce la possiamo giocare, dicono i perdenti di tutte le battaglie cruciali degli ultimi venti anni. Persino quando “abbiamo non vinto”. Si replica.

Nessun rapido chiarimento sui 15 temi proposti, tutto annacquato perdendo tempo in un rito da prima repubblica, tra offerte – rifiutate – di poltrone, appuntamenti e impegni disattesi e urla isteriche sui media compiacenti perché Italia Viva starebbe perdendo tempo. Ma non era Conte che aveva promesso di riconvocarla a breve per rispondere sui punti proposti?

Unico obbiettivo fare fuori Renzi, ancora una volta facendo fuori l’Italia.Vogliono andare a votare sapendo di perdere e passare all’opposizione! Sono incapaci e INCOMPETENTI e lo sanno! Ne perderanno qualcuno per strada causa riduzione parlamentari-referendum ma poco importa! All’opposizione si guadagnano consensi…governare li fa perdere!!!! Tutto qua. Tanto lo stipendio è uguale.Ma avete! Mai sentito Franceschini parlare di valori,visione,problemi del Paese ma solo di poltrone o tattiche elettorali,persino i Dorotei avevano più contenuti politici!Il Pd è ormai ridotto ad uno scheletro governista.

