La maliziosità e perfidia italiche ,specie in politica, sono cose ataviche e risapute. Infatti inizia il consueto bombardamento mediatico. Aspettiamo la magistratura.

Renzi, piccoli partiti grandi ricatti.Il leader di Italia viva minaccia Conte con gli stessi argomenti che avrebbe sfoderato l’Udeur di Clemente Mastella o il Psdi di Pietro Longo.

Non sono gli stessi argomenti. Longo e Mastella volevano mantenere il loro potere interdittivo. Renzi ha presentato idee e proposte che, sostanzialmente, ad alta o bassa voce sono molto condivise solo che poichè l’ha detto il “ragazzo di rignano” devono essere combattute.La realtà è che renzi è l’unico che da fastidio al manovratore. Se fosse per il fratello del commissario saremmo tutti in balia degli esperti di Conte. Infatti inizia il consueto bombardamento mediatico. Aspettiamo la magistratura.

La maliziosità e perfidia italiche ,specie in politica, sono cose

ataviche e risapute.Insomma appena Renzi aveva accennato ad un rimpasto di governo ,subito è stato tacciato di volere solo più ” poltrone” per l’abbuffata quattrinaria che dovrebbe arrivare dall’Europa.La domanda che subito si pone è : davvero questi MInistri sono i migliori al mondo,come dice Conte? Non mi pare.Però lo smascheramento dell’intento lo si poteva fare ,mettendo la questione subito sul tavolo e scoprire le carte a tal proposito.La realtà è che Conte ha limiti politici ,sia come esperienza di Palazzo che come gestire la complessa situazione,oltre ad un io ,un po’ eccessivo ( mantiene per sè perfino i servizi segreti,come se avesse poche beghe da risolvere) e non ha nemmeno un partito a cui dar conto.Nel frattempo rimanda le cose a tempo imprecisato,facendo incacrenire le situazioni…e costringendo a ” ricatti” chi vede i pericoli.Questo è l’uomo su cui punta ,a quanto pare, il Pd ( che ora fa finta di niente o quasi).

MA: Stiamo ai fatti: Veramente Conte, con il decreto, voleva scavalcare il Consiglio dei Ministri, riservando a tre persone, a lui stesso, a Gualtieri e Patuanelli, l’indirizzo nonchè la scelta dei progetti e degli attuatori degli stessi. Conte infila di soppiatto nella finanziaria un emendamento che gli consente di gestire in proprio tutto il recovery found, anche la nuova norma sui servizi segreti. IV lo scopre e glielo fa presente in un colloquio diretto, lui dice che ha capito poi invia veline ai giornali dicendo che Renzi vuole posti. Allora gli viene detto in Parlamento e scritto nero su bianco, che si deve fare di più. Tutti dovrebbero essere contenti che c’è gente sveglia che non si fa fregare dall’avvocato del popolo preso da megalomania, ma con cattiva gestione della pandemia.E allora sarebbe ora anche di finirla di esprimersi per slogan e cominciare a ragionare sui fatti. La questione è molto concreta. SE quei miliardi non verranno spesi al posto giusto per far ripartire il Paese, vi troverete tutti nella mer.. fino alla gola. Parlo di settori strategici, di innovazione, di ricerca e similari. E intanto abbiamo i banchi con le rotelle. Meditate, prima di lavorare col taglia e incolla per dar ragione a travaglio-repubblica

Se si aggiunge che si voleva evitare anche la discussione in Parlamento niente male come democrazia …. Magri dice che Renzi ha chiesto posti. Classico esempio di giornalismo all’italiana tipo il FALSO QUOTIDIANO. Quando lo avrebbe detto? Questo lo hanno detto giornali interessati della setta stellata di destra, di “sinistra” ed il Fatto nonche la Gruber (vedere lo schifo di intervista alla Boschi della stessa su You Tube) … Renzi ha scritto una lettera che è una sintesi intelligente del da farsi, gli vada a dare un’occhiata Qualcun altro nel Governo è capace di sintesi altrettanto intelligenti? Il Governo è in ritardo di 3 mesi sulla stesura del programma. E fino ad adesso ancora non avevano discusso di nulla …. da luglio!!

Ma vedo che avete ricordi a senso unico. Vi ricordate quando Berlusca prometteva due milioni di posti di lavoro o la dentiera per tutti? Vi ricordate quando D’Alema prometteva la Bicamerale costituente per la riforma costituzionale per poi brinadare alla sconfitta dei si al referendum? E quando D’Alema organizzò i 101 contro Prodi, ve lo ricordate? Oppure vi ricordate solo quello che vi pare? In questo caso, attenzione alla dementia precox

Io vedo nei commenti, ma anche chi ha scritto l’articolo, hanno la sfera di cristallo, è vero a parole per Conte doveva essere tutto collegiale, intanto c’è il fatto che a gestire c’era lui con Gualtieri e un Terzo tutti e tre incompetenti, secondo non si enunciano azioni di così grande portata preparate senza coinvolgere i ministri e presentando a notte fonda un documento che in sostanza doveva approvare quanto fatto solo per dire che Conte ha informato.

Quanto al ricatto, io leggo diversamente, gli argomenti portati da Renzi sono validi, lo dice anche l’articolo, le due ministre hanno messo sul tavolo il loro mandato.

Ci sono situazioni in cui i voti non si contano ma si pesano, questo è uno di quelli in cui si pesano e il loro peso oggi è alto, non per le percentuali nei sondaggi ma per il gruppo in Parlamento, questa è Democrazia non ricatto.

I sodaggi sono solo una rappresentazione ma la realtà è quella in Parlamento, si potrebbe obbiettare che Renzi non andrà a votare perchè i sondaggi sono bassi e sparirebbe, allora ancora meglio, ha sollevato questioni giuste e ha il coraggio di rischiare, ma IV non è il solo partito a rischiare, per i 5MS che hanno dimezzato i loro consensi si dovrebbe dire lo stesso che non contano perchè bassi nei sondaggi ?

PS:Caro articolista, se Renzi vuole il rimpasto fa benissimo. Abbiamo ministri che hanno speso un mucchio di soldi in banchi con le rotelle, in reddito ai nullafacenti, che pensano di aver ben governato la pandemia mentre siamo i peggiori al mondo per decessi ecc ecc. È l’inconcludenza totale e il premier ne è la più alta espressione, ben propagandato da Casalino e supportato alla grande da Tv e giornali. Magari avessimo Renzi premier, magari meglio se avesse anche un po’ imparato dai suoi errori. IV è l’unico partito con qualche idea di governo e di futuro

