L’onorevole Franceschini è un galleggiatore provetto: sempre col più forte del momento….ovviamente è stato anche il primo dei renziani

Franceschini avvisa Renzi: Pd avanti con Conte, oggi e domani.Il pensiero del capodelegazione dem sul Corriere: “Se si apre la crisi si vota, Conte vs. Salvini e ce la giochiamo”

Insomma secondo lui tutto va bene madame la marchese e Renzi è solo un discolo che vuole rompere le uova nel paniere.Avanti così e la fine del Titanic è vicina….col comandante Conte.

Premesso che , per come vanno le cose, al momento sostituire il governo Conte è – secondo me proponibile stessa maggiranza con primi ministri e ministri competenti e decisionali. Ma ragazzi un governo ci sta in carica per fare del bene agli elettori al popolo o per fare cosa ?

e che ha fatto per gli italiani questo governo ?

Franceschini che fa il Tifo per Conte

1) Disastro Conte sul covid

2)Strage di Alzano e Nembro Dove Conte non ha chiuso nonostante L’ordine DI CHIUDERE DEL CTS

3) Promesse di Bazooka non mantenute

4)Marcia indietro sui decreti sicurezza di Conte

5)Disse “fermeremno il bussines dei clandestini e ora ne siamo invasi

6) Ha salvato il suocero (Peculato)

7) Ha fallito sul piano Pandemico

8)E andato ad inginocchiarsi ad Haftar per liberare i pescatori

9) Regalera’ 5 miliardi alle banche per le fusioni

10) Tiene a se la delega sui servizi segreti

ecc ecc…Caro Franceschini se lo tenga stretto ma LIBERI L’ITALIA!!!

Ragazzi: C’è una terza possibilità: creare un polo liberal-democratico che raccogie tutta la gente che schifa sia Conte che Salvini. Quanti sono? difficile da dire. I sondaggi sono farlocchi. A occhio e croce si potrebbe arrivare forse al 10%. Dipende dalla qualità del messaggio e anche dal fatto che i leader dell’aera non si punzecchino tra loro

Quindi Franceschini faccia pure lo sceneggiatore di future situazioni politiche, dimenticando che c’è scritto in Costituzione sullo scioglimento delle Camere o che l’ultima decisione comunque la prende il presidente della Repubblica.

Ma che si assuma tutta questa inportanza nel processo di costruzioni di fronti con tutti i 5 Stelle col PD, ecc. ecc. vale quanto il diritto di raccontare le favole a chi gli ha chiesto di farlo. E, per quel che vale, io non sono tra loro (pur sempre pronto a cambiare opinione se vedessi azioni di governo qualificate a favore di economia ecologica, e socialità).Ok, anche il Franceschini ex-DC, finora un personaggio ancora apprezzabile, è annegato nel calderone PD dei senza ritegno pur di mantenere il potere. Se il PD ha come unico occhio lungo quello dell’alleanza 5stelle e del Conte leader dei progressisti, ben venga uno sconvolgimento totale del quadro politico e l’emergere di nuove aggregazioni.

Povero Pd fra il 19 e il 20% sembra un anziano nella RSA o meglio sta facendo la fine del vecchio PCI è vecchio, stantio e non riesce a fare una politica seria se non quella della occupazione delle poltrone , caro Franceschini anche se sei un ministro discreto la politica non è una cosa che il PD è in grado di fare quindi cominciate a cambiare voi.

L’onorevole Franceschini è un galleggiatore provetto: sempre col più forte del momento….ovviamente è stato anche il primo dei renziani ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo