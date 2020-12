Ma i cittadini hanno sempre i governi che si meritano: per il loro disincanto, per la loro ricerca di protettori (che gli neghino diritti scambiandoli con risibili privilegi).

VI RICORDATE COSA DICEVA IL 6 MAGGIO 2020. No? Vi rammento la memoria. Io penso che la politica non sia inseguire l’ultimo sondaggio, ma cercare di anticipare e costruire il futuro. La nostra attenzione è sempre stata spasmodica su ciò che serve agli italiani. E sullo tsunami occupazionale che si abbatterà sul nostro Paese tra qualche mese. Noi facciamo politica, non inseguiamo i sondaggi. #MatteoRenzi #ItaliaViva

SI! Impreparazione è stata fatta di proposito, e loro sono i colpevoli di tanti morti che si porteranno per sempre sulla coscienza .A Marzo, Matteo Renzi disse che si dovevano mettere subito in sicurezza le scuole,. prendere il MES-PCS-per mettere in sesto la fatiscente sanità che abbiamo, e per questo motivo molti medici e tutto il personale che opera all’interno, sono morti perché privi dei strumenti di sicurezza che urgevano più di ogni altra cosa, e questi omicidi, i 5 stalle con conte taccia , siete i veri colpevoli perché dovevate mettere la bandierina per dire agli Italiani, abbiamo vinto sul Mes, ma con la vita di tanta gente che è morta. Non avete ascoltato i suggerimenti di chi vi aveva offerto proposte serie sul tavolo che voi avete ignorato e continuate ad ignorare, quindi continuerò a ripetere agli Italiani intelligenti, che siete Assassini.

Ora senza avere la presunzione d’illuminare tali baratri di oscurantismo e presunzione, sommessamente vorrei ricordare il responso, della scienza che nessuno, se non chi vagheggia sulla necessità di salvaguardare la purezza dell’italica gente può mettere in dubbio.

Una ricerca internazionale sul genoma degl’Italiani ci ha consacrati, come paradigma dell’Umanità, avendo (cosa unica al mondo) tratti comuni, a tutte le popolazioni del mondo con due sole eccezioni gli aborigeni australiani e i nativi americani. Sarà perché per essere un ponte sul mediterraneo tra continenti, o per la reazione al nostro “metticcismo”, ci rifugiamo nella ricerca della nostra identità, nel campanile.

Cosa che data la nascita del nostro stato nazionale, a poco più di un secolo e mezzo fa!

Abbiamo regalato al mondo la luce che ha squarciato le tenebre dei secoli bui, con lo splendore del Rinascimento, ma non ci sentiamo popolo unitario, cosa che per secoli ci ha reso facile terra di conquista per tutti.

Lo spirito di campanile, ha svenduto l’idea dello stato nazionale, al vantaggio di diventare vassallo privilegiato del nuovo invasore magari con annessione di qualche scampolo di terra strappata all’odiato vicino.

Cosi siamo diversi più degli altri, perché troppo simili agli altri, perfino più diversi dei compositi popoli americani o australiani, grazie alle invasioni ma anche a chi voleva vedere il Paese più bello del mondo per paesaggi, qualità della vita, e per la stratificazione culturale.

Ammettiamo, abbiamo troppo spesso avuto politici strumentali e pochissimi veri statisti, come le neo democrazie e siamo irretiti ripetutamente dalla suggestione della necessità dell’Uomo Forte.

Ma i cittadini hanno sempre i governi che si meritano: per il loro disincanto, per la loro ricerca di protettori (che gli neghino diritti scambiandoli con risibili privilegi).

Ecco perché direttori di testata cavalcano la divisione: contrapponendo le ville venete del Palladio, agli Uffizi, alla Prima Università al mondo (l’Alma Mater Studiorum), al poliedrico genio di Leonardo da Vinci e Michelangelo, alla Roma Imperiale e Papalina, ai resti di una civiltà immortalati da cenere e lava, alle Regge Borboniche e allo splendore della Magna Grecia, citando non in conclusione Trulli e Nuraghi, perché l’elenco è infinito: non per nulla l’Italia la maggior quantità di Beni Culturali del mondo.

Ecco perché sono orgoglioso del mio sentirmi meticcio e conto che esso diventi coscienza comune, il desiderio la vorrebbe già realizzata.

Ma non è ahimè cosi, probabilmente io non lo vedrò, ma sono sicuro che si realizzerà, perché la ragione è come l’acqua: gli ci vuole del tempo, ma finisce sempre a trovare la strada più efficiente, finendo con travolgere ogni ostacolo!

