“Per noi il Governo finisce qua” Renzi rompe con Conte e lo mette all’angolo. Cosa succede ora?

Sono mesi che sosteniamo misure che non sempre condividiamo. Ci sono troppi zigzag. E apri e poi chiudi e poi annunci che riapri e poi richiudi ancora di più. I cittadini hanno almeno il diritto alla chiarezza. Almeno quella. #MatteoRenzi #ItaliaViva

Giuseppe Conte ha sciupato la fiducia che gli aveva concesso la maggioranza. Il presidente del Consiglio faccia chiarezza o il governo è finito. E lo pensano anche i ministri del M5s. Dunque Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia viva attacca il presidente del Consiglio dagli schermi di Sky Tg24. Dice che “bisogna costruire un rapporto fiduciario di maggioranza che oggi non c’è più. Conte ha sciupato la fiducia che aveva almeno con un pezzo di maggioranza, la nostra”. Rosato, che è anche vicepresidente della Camera, sottolinea come “anche gli altri partner di governo sono d’accordo con noi. Anche i ministri del M5S non hanno apprezzato che il premier abbia mandato la ripartizione dei 210 miliardi del Recovery fund alle due del mattino senza discuterne con nessuno.

