Chi non vuole il MES è il M5S non il popolo italiano.Il popolo italiano merita una sanità adeguata e al sud questo non c’è. Pertanto del Mes ce ne è bisogno eccome!

O si sta dalla parte dell’Europa e delle esigenze dei cittadini o non si fa il bene del Paese. La nostra sanità ha bisogno urgente dei 36 miliardi del #MES. Non è una battaglia per le poltrone, ma per dare risposte adeguate ai bisogni e alle sfide che l’Italia ha di fronte. Marco Di Maio.

Basterebbero logica e buon senso per capire quanto sia necessario e indispensabile migliorare il sistema sanitario nazionale. Qualita’ che pero’ cozzano con ottusaggine e bandierne ideologiche dei 5 stelle. Questa triste realta’ produce danni al sistema Italia, aggravati dalla compiacenza del Presidente del Consiglio dei Ministri che pende dalle loro labbra.

Il Mes va introdotto a tutti i costi. Sentire Gualtieri dire che è necessario mentre continua a fare il ministro, quando sulla base delle sue dichiarazioni, in netto contrasto con la politica del governo, dovrebbe dimettersi, è deprimente. Fareste bene ad uscire da questa maggioranza per coerenza e dignità.

Renzi non mollare, questi quara qua quà, vogliono il bene del paese, pero non lottano per i nostri diritti, salvo poi darti raggione quando ti sei fatto il mazzo lottando contro questi populisti del c…o. Guai se ci fosse un vostro passo indietro… guai . Ci rimetterebbe l’intero paese, i divorzi vanno concretizzati, le maggioranze disfatte e scollate non potranno più ricucire fiduce ormai perse. Continuare con questa formula di maggioranza vorrà solo dire rimandare e trascinare incompatibilità partitiche litigiose. Vogliamo da parte vostra concretezza e coerenza. Coraggio nelle vostre idee

PER CHI DICE !Non è un caso che sinora nessun paese europeo abbia fatto richiesta di finanziamenti Mes. Amici! quali paesi europei hanno un debito al 160%, capite perché possono evitare di chiederlo, dopo il disastro Covid, dove li prendiamo i soldi per rimettere in sesto la sanità, quindi CARI SETTARI GRULLI si al MES,che costa meno del reddito di cittadinanza e quota 100…

Chi non vuole il MES è il M5S non il popolo italiano.Il popolo italiano merita una sanità adeguata e al sud questo non c’è. Pertanto del Mes ce ne è bisogno eccome! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo