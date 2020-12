Confidiamo che, con buona pace dei fabbricatori di polemiche, il Presidente Conte questa lettera l’abbia letta e capita. Vedremo se vorrà dare delle risposte. La palla adesso è nelle mani del Premier, dipende solo da lui. Le risposte le deve all’Italia, non a Italia Viva. Hanno scritto che vogliamo poltrone. Hanno scritto che siamo irresponsabili. Hanno scritto che facciamo tattica. Hanno scritto, ma, come spesso accade, non hanno letto. Non l’hanno letta, la nostra lettera a Giuseppe Conte. Altrimenti avrebbero scoperto che in quelle poche pagine non si parla né di poltrone, né di rimpasti. Si parla di come utilizzare i fondi più ingenti della storia del Paese per farci crescere, per diminuire la disoccupazione, per far rifiorire le aziende, per dare speranze ai nostri ragazzi. E per migliorare la nostra sanità, a partire dal Mes.

Si e tenuto il vertice delle 13 tra il premier Giuseppe Conte e la delegazione di Italia Viva, guidata dalla ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova, sul dossier Recovery Fund. Un tema sul quale lo scontro nei giorni scorsi ha raggiunto vette mai viste prima all’interno della già litigiosa maggioranza, con le ministre renziani che hanno minacciato le dimissioni e il coordinatore nazionale di IV Ettore Rosato che parlava di “governo finito”. Uno strappo, come detto, che sembra essersi almeno in parte ricucito. “Finalmente Conte ha preso atto che le proposte di Iv sono assolutamente positive e la task force nel testo” del recovery che “ci è stato mandato ieri sera non c’è più. E’ un passo avanti”, ha detto la la capodelegazione di Iv Teresa Bellanova dopo il vertice con Conte a Palazzo Chigi.La Bellanova ha ricordato come nel Consiglio dei Ministri in cui era stata presentata la prima bozza del recovery Plan “Conte ha impiegato un’ora e 27 minuti per illustrarci la task force. Dopodiché il ministro Amendola ha parlato mezz’ora dei contenuti” del piano, ha spiegato la titolare dell’Agricoltura. “Ora la questione della governance è scomparsa e finalmente si comincia a discutere di numeri e contenuti”, ha aggiunto Bellanova.

I problemi però restano sul tavolo. Un esempio è quello della sanità: “Se continuano ad esserci 9 miliardi sulla sanità, perché non si riflette sulla possibilità di mettere in campo i 36 miliardi del Mes che hanno anche meno condizionalità del Recovery?”, chiede la ministra.

Una crisi imminente sembra dunque essere scongiurata: la delegazione di Italia Viva ha chiesto qualche giorno di tempo per esaminare la documentazione fornita dal presidente del Consiglio, mentre lunedì i renziani faranno pervenire un loro contributo di sintesi così come le altre forze politiche. Subito dopo quindi partiranno i tavoli di confronto all’interno della maggioranza.

Quindi a parole Conte accetta le proposte di Italia Viva e addio “Tank force”,300 consiglieri e 6 referenti !!! Matteo Renzi dimostra di essere il più intelligente, senza se o ma. Come sempre il tempo sarà galantuomo e gli inadeguati resteranno tali. A iniziare da alcuni esponenti dell’ex nostro partito. Fortunatamente solo “alcuni”… Avanti Matteo, avanti!!! non fidarti tienili sulla corda! servono risultati decisioni programmi adesso non fra tot mesi, vanno messe nero su bianco le cose da fare citate nella lettera altrimenti! Questi si stanno leccando i baffi pensando ai 209 miliardi di monopattini, rubinetti, assunzioni di amici …e solo 9 miliardi per la sanità e per il resto nebbia.

Sei veramente grande caro RENZI E TUTTA ITALIA VIVA! Avanti così RAGAZZI, anche se è faticosissimo e non so come tu e tutti i ragazzi di ITALIA VIVA riuscite a percorrere sempre la giusta strada con una lucidità incredibile! La gente deve rinsavire ma perché ciò accada occorre che rinsavisca la quasi totalità dei giornalisti servi di un potere che vuole a tutti i costi destabilizzare questo paese e che vede in te e in IV il nemico n.1 . Non può esistere, in Italia, un’informazione e una stampa così malata e a senso unico! Un grande abbraccio Matteo e proseguiamo!!!!

Conte cede a Italia Viva dopo due ore di confronto con Bellanova: “Sparita la task force sul Recovery fund” e ora fatti, con le promesse non si va da nessuna parte. Fatti, la riunione e servita a chiarire le nostre proposte di rinascita ITALIANA, ma non basta un ok e lo ribadiamo, fatti e condivisi da tutto l’emisfero parlamentare. Altrimenti arrivano la nostre dimissioni, e di conseguenza la crisi governativa caro il CONTE. Patti chiari amicizia lunga. ultima modifica: da

