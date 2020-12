Franceschini. Ricordati che se cade il governo c’è il grande presidente Mattarello tu conti quando i2 di picche poltronaro

Buffa l’idea di alleanza elettorale fra Pd e Cinque Stelle rilanciata oggi da Franceschini, con Conte candidato premier.

Ho solo una domanda: sul sindaco di Roma, quindi, che fanno? Candidano la #Raggi?

Auguri, noi no. Luciano Nobili

Ma Franceschini è il portavoce ufficiale del PD? Questa strategia elettorale è mai passata dalla segreteria nazionale, dall’assemblea nazionale, dagli iscritti o quant’altro? No e abbastanza che in lista della Raggi ce anche la compagna di Franceschini,si tratta sempre di poltrone. Ecco che il problema, Il discorso è nei dettagli.Chi è stato ininterrottamente al governo tranne il periodo giallo blu? Chi più di tutti voleva l’accordo con i5stalle dopo le elezioni.Chi era depresso durante il declino giallo blu tanto che aveva lo sguardo smarrito come quando si perde la mamma? È lui che ha portato quanto di peggiore era nella DC nel solco di Gava Sullo e quanti altri signori delle tessere.Dategli la presidenza onoraria del governo come ai vecchi ingombranti.Magari il PD migliorerà e lui si taglierà la barba. Andate a pascolare le pecore branco di tornacontisti;Dopo tutto che avete messo il popolo in ginocchio e ancora andate cercando il voto??? VISITA medica d’urgenza.Certamente il dottore dira’guarigione impossibile.!!!!

Pidioti! Ma ancora state appresso a questi!? Staccatevi.Potrà nascere un polo moderato di centro fra Italia Viva Azione e .Più Europa e in Parlamento ci entrate.Poi se dovrà essere governo di destra sarà così, ma basta tenere in piedi questi incapaci. Evitare Salvini non é conveniente se dobbiamo tenere questi del: IL GOVERNO PRODIGO. Speriamo che la Merkel invii i propri carri armati in Italia, gli alieni sbarchino con i loro dischi volanti a Montecitorio, Mattarella prenda pure tutti a calci nel sedere non importa, l’importante amici è che, qualcuno arrivi infine a salvare l’Italia dalla rovina certa. Costoro non sanno ciò che fanno, essi ignorano che stanno dilapidando le risorse nazionali da qui ai prossimi cinquant’anni ergo condannando alla povertà le prossime generazioni. Italiani non accettate di riempirvi di debiti, italiani reagite per dire adesso basta…andate tutti a casa! RAGAZZI DI ITALIA VIVA !Andate avanti e vi leverete delle soddisfazioni, scommetto un anno di stipendio che piuttosto che votare farebbero un governo perfino con Belzebù, questo patetico bluff di Franceschini la dice tutta sul personaggio, uno dei più squallidi del panorama politico. Pensate che Franceschini, voleva si e candidato ad essere il presidente della repubblica Renzi gli ha rotto le uova nel paniere. Se fossi in Renzi, li manderei tutti a casa. Meglio un governo tecnico, che, questa gentaglia.

Franceschini. Ricordati che se cade il governo c’è il grande presidente Mattarello tu conti quando i2 di picche poltronaro ultima modifica: da

