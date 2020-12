Il coraggio che Renzi ha dimostrato in questi giorni e straordinario.

Al Senato, da solo, con precisione chirurgica, ha evidenziato tutti i punti contro i quali il Governo sta andando a sbattere. Ha pronunciato parole che molti avrebbero voluto dire e in tanti hanno condiviso le sue preoccupazioni con il sincero applauso, salito da tutti i banchi del Senato. Dopo i primi giorni di smarrimento, il fronte antirenziano, che si era fatto trovare impreparato, si sta organizzando e prepara una poderosa controffensiva. Le regole sono poche, ma infallibili, basta rovesciare il ragionamento ed il gioco è fatto. Renzi è solo a caccia di poltrone e torna ad apparecchiare il vecchio teatrino della politica. Così politici, giornalisti ed opinionisti pensano di sbarazzarsi di lui. Giocano sporco, pur sapendo di aver a che fare con l’unico politico che ha una chiara “visione” del Paese, sa quali sono le patologie che lo affliggono e conosce i rimedi per curarlo. Attenti, il Senatore di Rignano, si muove come un fulmine, anticipa gli eventi ed è capace di dettare l’agenda politica, come pochi sanno fare. Il gioco ora è nelle mani di Conte, a poco servono le minacce di Franceschini, Mattarella sa che il Governo deve dare all’Europa risposte e segnali efficaci. Conte ha sottoscritto un debito enorme, che resta sulle spalle delle future generazioni o dimostra di saper onorare gli impegni o ci saranno conseguenze gravi. La minaccia non è Renzi, ma è un PdC e molti dei suoi Ministri, che non hanno gli strumenti per governare le sfide che l’Europa ci chiede di affrontare. Il “Next generation UE” è un piano di investimenti che devono produrre almeno il 3% di reddito all’anno, per garantire la restituzione del debito e un futuro alle nuove generazioni. Chi immagina di ridurlo a un mero strumento per procurarsi consensi, sbaglia di grosso, questo il Capo dello Stato non lo permetterà mai e non ci sarà nessun Franceschini che tenga.

l Pd ha avuto dalla sorte le carte vincenti, ma non si muove. Preferisce litigare al suo interno e con Renzi, in una specie di suicidio rituale e scontato. Fatica sprecata. Renzi, anche da solo, può rompere le scatole certo si ma anche cambiare un po’ la storia. Ma nel Pd, sono convinti che il problema sia Renzi, che ha il solo difetto di saper fare politica, mentre loro sono ancora alle aste e al dettato.

Il vento sta girando piccolo esempio:Ieri dalla Gruber il prof.Cacciari (che non è un renziano) ha fatto a pezzi Scanzi dicendo che la grandezza di Renzi sta nella mancanza di visione strategica per il futuro da parte di PD e 5S! altro piccolo esempio che qualcoza nei media sta cambiando,che però non mi ricordo in quale trasmissione ho sentito da uno non renziano, che Renzi all’estero sia che in America e in Europa ha molto più sostenitori di chiunque altro.Amettere ciò da chi ieri lo criticava,e un bel dire. Speriamo in bene, la preoccupazione di uscirne vivi da questo sgoverno é tanta, oltre alla pandemia!

