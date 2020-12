«Ma no, il governo cade se non ha idee» COME NON DAR RAGIONE A CACCIARI.

Scontro tv tra Scanzi e Cacciari: «Il governo può cadere per colpa di Renzi», «Ma no, il governo cade se non ha idee» Il battibecco tra i due durante “Otto e Mezzo” su La7

A “Otto e Mezzo” su La7 si discute delle regole del Dpcm e dell’urgenza di contrastare la possibile terza ondata del Covid a gennaio. Ne parlano Andrea Scanzi, con Massimo Cacciari, Mariolina Sattanino e il virologo Massimo Galli. «Il governo può cadere tra due settimane per colpa di Renzi. Se si continua così, il 10 gennaio si apre una crisi di Governo. Dentro una pandemia devo sentire Renzi col 2% che detta regole sul governo. Ma dove siamo?» le parole di Scanzi a cui replica in modo severo Massimo Cacciari: «Ma non è vero, il governo cade se non ha idee su come affrontare questa situazione. I toni si alzano e i due non trovano un punto d’incontro»

