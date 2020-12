Mentre la gestione della pandemia ha mostrato tutti i grandi limiti della classe dirigente dei 5Stelle e del Pd e mentre la gestione della crisi sembra arrivare da chissà quale stanza dei bottoni, chi osa chiedere spiegazioni viene subito criticato e osteggiato. Ma Renzi ha le spalle larghe e alcuni punti di forza. Non ha interesse a mantenere la sua poltrona.

Mentre i 5Stelle e i ministri Pd per mantenerla sarebbero disposti a tutto. E abbiamo visto in questo anno il loro facile adattamento a qualsiasi accordo, questa la verità. Non l’amore per le questioni dei cittadini ma l’amore per la cara poltrona.

Immaginatevi Di Maio, Conte, Boccia, Speranza, Franceschini, Rocco Casalino e compagnia senza la poltrona di Palazzo Chigi. Renzi potrà avere un partito piccolo al momento ma rappresenta un ideale, un progetto, una visione, una parte di cittadini liberi. Degli altri sicuramente l’Italia perderà le tracce. In fondo in tempi passati Franceschini, Conte, Speranza sono stati renziani quando occorreva. Così come Di Maio e altri sono diventati piddini.

Insomma, sembra che il problema sia sempre Renzi. Ma la realtà è che la politica deve servire gli interessi della collettività e se non funziona qualcuno deve pur dirlo senza paura di perdere poltrone e potere. Ed è per questo che proprio in questo momento deve esserci la politica. Nessuno è profeta in patria ma il tempo darà ragione alle idee e alla lungimiranza. Anche per quelli che oggi per preconcetto continuano ad odiare chi gli mette davanti agli occhi la realtà.

OK!Non é del tutto vero che tutti criticano Renzi, anzi molti del PD lo sostengono. Chi lo critica é dei 5 * e sta in bilico fra gli uni e gli altri non sapendo ancora su quale carro saltare!!! E CRITICANI! Perché ormai sono legati ai 5* e in questo momento non sanno che pesci prendere, si sono resi conto che i 5* hanno perso il consenso, ma hanno paura di andare con Renzi perché ancora lo ritengono un piccolo partito pur essendo evidente che sia in ascesa! Quindi tengono il piede in due staffe!!! I soliti opportunisti che stanno sempre solo con chi vince!!!

Se, come leggo, molti pd lo condividono in privato e in pubblico si alleano alla massa, quale credibilità danno alle idee che essi stessi appoggiano? Voler stare col piede in due staffe non è solo vergognoso, significa vanificare ogni battaglia, anche se sono convinti che non bisogna mollare. Ma ormai è chiaro che, prima dell’Italia, c’è la poltrona e comunque vada è l’interesse prioritario per la maggior parte pd, e non parlo dei 5s … Cosa aspettarsi?

Povero Pd. Poveri 5Stelle. Povera Italia.Il Dio poltrona! Purtroppo penso proprio questo do questi personaggi. Pochi sono lí per passione, molti per interesse personale. E come dice Renzi la vera politica é passione per il proprio paese. ultima modifica: da

