Bella la mossa del gambero che hai fatto fare a conte Grande Renzi

E meno male che Renzi ha smosso le acque, non come Yoghi Zingaretti (d’accordo con lui) prima lancia il sasso e poi nasconde la mano.In Italia abbiamo il triste primato di decessi causa Covid I 5 stelle follemente dicono no al MES tutto tace, Italia Viva al pari di altri chiede con forza di attingerne viene accusata di voler la crisi vai avanti Matteo!!ci sono settanta mila Famiglie che piangono i loro cari non scherziamo facciamo in modo che i nostri figli non pagono le colpe dei Padri.

Figuriamoci se leggevano la tua lettera! Era più lunga di dieci righe. Chi non ha capito nulla ha ascoltato l’ interpretazione prezzolata e disonesta di qualche giornalista velenoso. Noi, del gruppo, l’abbiamo letta, capita e condivisa. Anzi io trovo vergognoso che altri parlamentari non siano insorti con la tua stessa veemenza. Ma si sa, fa tanto comodo che ci sia uno solo che si espone ed attira su di se tutte le critiche. Poi gli altri faranno passare per proprie le idee di IV. Tanto il loro seguito non ricorda.

Ma. Il problema è che non è possibile controbattere persone che non sono interessate a sapere le cose, solo a insistere sulle pagliacciate messe in giro. Le dicono e le ridicono fino a quando loro ci credono, come se avessero assistito a quelle cose. Il taglio delle spese sanitarie di renzi è ormai parte di loro, e non ci sono documenti o cifre capaci di far cambiare loro idea. Così fanno anche i ragazzi bizzosi. Continueranno sempre a dire le stesse cose prestando i piedi.

Io l’ho letta e come me, credo, qualche milione di italiani silenziosi. Insisti pure su quei punti che sono tutti cosa buona e giusta; d’altro canto è proprio questo il tuo compito. Tieni però sempre presente che questo governo -così come è- deve durare almeno fino all’elezione del prossimo presidente della Repubblica.

Purtroppo non viene azionato il cervello ed è più comodo accendere il solito disco e lamentarsi senza far niente x migliorare.

Purtroppo chi vuole fare politica seriamente non è benvoluto.

Matteo , continua a fare quello che stai facendo con passione.

Questione politica. Hanno scritto che vogliamo poltrone. Hanno scritto che siamo irresponsabili. Hanno scritto che facciamo tattica. Hanno scritto, ma, come spesso accade, non hanno letto. Non l’hanno letta, la nostra lettera a Giuseppe Conte. Altrimenti avrebbero scoperto che in quelle poche pagine non si parla né di poltrone, né di rimpasti. Si parla di come utilizzare i fondi più ingenti della storia del Paese per farci crescere, per diminuire la disoccupazione, per far rifiorire le aziende, per dare speranze ai nostri ragazzi. E per migliorare la nostra sanità, a partire dal Mes.

Matteo Renzi

Bella la mossa del gambero che hai fatto fare a conte Grande Renzi

