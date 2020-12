IERI! Tutti con il fiato sospeso per le decisioni della ministra Bellanova. PAURA DI PERDERE LA CADREGA,MA DEL ITALIA A QUESTE PERSONE NON INTERESSA UN CZZP.

“Ma Gualtieri lo ha letto il Recovery Plan? “, durante l’incontro durato oltre due ore con la delegazione di Italia Viva ieri mattina a Chigi, mentre si stava esaminando la bozza di Recovery Plan presentata dal premier, sarebbe trapelato che il ministro dell’Economia non ha letto il piano nel dettaglio. A una domanda dell’ex ministra Maria Elena Boschi sulla riforma della giustizia, nella parte del Pnr relativa alle “riforme di sistema”, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri risponde candidamente che lui il piano non lo ha letto.“Ah complimenti!”, salta sulla sedia la ministra Bellanova: “Ma davvero non hai letto il piano?”. Segue un siparietto del rimpallo tra il ministro degli Affari Europei Vincenzo Amendola e Gualtieri.

“Ma chi ha detto che volevamo fare un emendamento alla legge di Bilancio?”. E la Boschi risponde: “Voi, all’articolo 184 della legge di Bilancio”. Conte ribatte: impossibile. La Bellanova chiede: “Ma ci prendete in giro?”. A quel punto, anche Riccardo Fraccaro e Roberto Gualteri avrebbero fatto notare la cosa a Conte. GENTE SIAMO IN QUESTE CONDIZIONE E HANNO PAURE DI PERDERE LA CADREGA.QUESTO E IL LORO PROBLEMA NON L’ITALIA.

Un partito al 2% di consensi tiene sotto scacco un ‘governo di fuoriclasse’: praticamente la Vattelapeschese ha costretto la Juve a piegare la testa, peccato che non è un incontro di calcio, ma quasi simile o facsimile ! potrebbe essere vero come potrebbe non esserlo, una cosa appare chiara Renzi ci arriva prima punto, con il suo due per cento cari (pagnoncelli, cairo, travaglio, mondo) detta l’agenda politica per un semplice motivo, tutti gli altri cinque stelle pd degli altri sono il sistema e il sistema rallenta, e abulimia, ti imprigiona dentro quelle stesse regole che hanno ridotto questo paese in mutande, è in mutande dalla fine degli anni settanta e i megafoni di regime stanno quì a cianciare di Renzi dimentichi del fatto che prima di lui c’era monti (letta non pervenuto) perchè i soldi erano finiti, a breve saranno finiti di nuovo? cosa scriverà? farà un bel reset e ricomincerà daccapo come se nulla fosse? Aggiungerei che Renzi è il solo ad aver cercato di cambiare questo paese che stava nelle retrovie dell’Europa e della modernità già da prima della pandemia. E, a parte l’odio dei grillini che lo subissarono di insulti perché di politica ne sapeva molto, ma molto di più dei due sciroccati Di Maio e Di Battista, la festa gliel’hanno fatta i gattopardi che temevano, a ragione, il cambiamento. Più certi mentecatti di sinistra, esperti nel far cadere i buoni governi per inseguire le loro agende di fine ottocento.

Il gruppo di 300 tecnici scelto nottetempo da Conte non esiste più. Il tentativo di impossessarsi dei Servizi Segreti è andato a monte. Quindi il rumore è servito a qualcosa. Se non altro che a decidere la struttura per impiegare i 200 miliardi sarà il Governo e il Parlamento eletto, non 300 vagabondi scelti secondo i metodi del Grande Fratello.Vi hanno tolto la mangiatoie di 200 miliardi.SI PARLO DELLA: struttura consisteva in 300 tecnici scelti nottetempo da Conte/Casalino. Senza alcun controllo da parte del Parlamento. Secondo i principi taroccati dei grillini, per cui uno vale uno, anche se si tratta di somari incapaci. E voi ve la prendete con una come Bellanova, che, non potendo proseguire gli studi, si è messa a lavorare nei campi. Cosa che dovreste fare voi, invece di offendere una a cui non sareste degno di pulire le scarpe con la linguaccia.

Una crisi mondiale col pil crollato come in guerra , autonomi ,commercianti ,partite Iva in ginocchio

Ci si aspetterebbe che il paese reagisce come in una guerra appunto , ma invece dei migliori strateghi chi mettiamo un bibbitaro , un dj un commesso…

L’avvocato di paese pensa alla carriera ,

Arriva la prima ondata , e ci sta , confusione contraddizioni , si spendono 400 milioni in banchi a rotelle ,

Spostare i banchi normali era fantascienza , il paese sbanda e su cosa si lavora ? Sui soldi ai migranti ,alla legalizzazione di 600miila di questi , si regalano soldi per comprare monopattini .

Estate, lavoreranno ? Macché il governo del popolo si fa fotografare su Yachts ,mica pedalo ‘ .

Arriva la seconda ondata e loro erano presi in faccende così…

Non vado con la mano pesante ,si possono avere idee diverse , ma che ci sia un po di qualità e agganciomalla realtà , Il governo giallozozzo essenzialmente e’fatto da chi mente

E non ha dignità , e che il livello e ‘ quello fulgido terza media , e pure senza onore.

Crisi epocale di sistema ,riorganizzazione dei poteri nel mondo , …..si trova più importante la parità di genere 17 miliardi che la Sanità 9 miliardi ….La RICERCA ? L’UNIVERSITA ? La SCIENZA ?

IERI! Tutti con il fiato sospeso per le decisioni della ministra Bellanova. PAURA DI PERDERE LA CADREGA,MA DEL ITALIA A QUESTE PERSONE NON INTERESSA UN CZZP.

