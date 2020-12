Incontro Conte/Italia Viva. Scompare la task force sul Recovery Matteo Renzi rilancia sulla enews: “Palla nelle mani di Conte. Dipende da lui”

Sono mesi che sosteniamo misure che non sempre condividiamo. Ci sono troppi zigzag. E apri e poi chiudi e poi annunci che riapri e poi richiudi ancora di più. I cittadini hanno almeno il diritto alla chiarezza. Almeno quella. #MatteoRenzi #ItaliaViva

E ORA FIATO ALLE TROMBE AL ACCOZZAGLIA! E Allora lei Sig. ACCOZZAGLIA non ha acora capito che ad oggi non contano i sondaggi prezzolati ma gli scranni in Parlamento e specialmente al Senato e i portavoce vanno da conte per rappresentare le istanze di IV e legga la lettera di Renzi che ha inviato al Premier.Se anche fuori avesse lo 0% i voti in parlamento restano.Fattene una ragione o, se proprio la cosa non ti va giù, puoi sempre maledire i padri costituenti…

Secondo me, la cosa più straordinaria degli itali oti come te che scrivono qui è che l’unico argomento che hanno (oltre le ingiurie) è che la percentuale è al 2, 3 o 4 %. E allora? Avevano percentuali alte anche Mussolini, Peron, Franco, Stalin. Epperò gli itali oti ad ogni post: siete al 3%. Allora li preghi di portarti degli argomenti, perché le cifre da sole non convincono. E gli itali oti, ancora: ma siete al 3%. Evvabene, e tu sei un povero be %ta che si ferma sulle cifre perché non ha niente da dire.

Signor ACCOZZAGLIA non conta quello che scrivono i sondaggisti, neppure il numero dei seggi in Parlamento, a contare davvero per l’Italia e gli italiani sono le idee sane, le idee intelligente, le idee utili, le idee che tradotte in atti concreti da chi ne ha facoltà aiutano l’Italia ad uscire dalla pandemia e a riprendere slancio nella società, nell’econima, nella vita quotidiana. Non contano tecnici e supertecnici se si calpesta la Costituzione; farebbero il male dell’Italia, non serve la tentata seppur mascherata dittatura (i famosi pieni poteri) che Conte aveva tentato di regalars accentrando a sé il diritto di spendere oltre 200 miliardi e tenendo a casa sua la sicurezza della nazionei. Non è così che si governa l’Italia, così la si porta alla sbando e alla rovina. C’è una Costituzione e va rispettata: questo e solo questo ha chiesto e preteso, anche alzando la voce, Italia Viva. E tutti ora concordano.

Signor ACCOZZAGLIA: non ha mai pensato che l’Italia è più importante delle sue idee e dei suoi disturbi psichici? A lei piacerebbe che a decidere come spendere i 209 miliardi del Recovery fossero solo Conte e Casalino nel segreto d’una stanza in un luogo segreto (come avevano tentato di fare), nel disprezzo del Parlamento e del Governo? A le piace che tanti troppi italiani continuino a morire e si continui con i dpcm senza un programma e senza seri e razionali inrterventi nella sanità? A lei piace che non si riprogrammi in modo moderno il Servizio Sanitario Nazionale grazie al prestito qasi senza interessi del MES? Se a lei piace tutto questo, mi scusi moto se azzardo, ma è davvero molto ma molto disturbato nella sua mente. Le auguro che i giorni delle feste natalizie lo liberino da idee strampalate e le facciano tornare il sorriso sulle labbra e apprezzare quanti sono impegnati seriamente a risolvere i problemi degli italiani.

Va bene così. Sia felice anche lei, signor ACCOZZAGLIA e Buone Feste di cuore.

PS:Mi sembra di rivivere la stessa atmosfera del 2016, quando tutti, dico tutti, per una inspiegabile furia antirenziana, votarono contro la riforma costituzionale senza essere ma entrati nel merito della riforma. Oggi li sentiamo tutti, dico tutti, lamentarsi per la enorme confusione istituzionale dettata dalla sovrapposizione di competenza di 20 Presidenti di Regione, diventati magicamente dei piccoli sovrani.

E tutti, quasi tutti, compreso lo stesso Renzi, a sostenere un taglio di parlamentari senza ancora aver provveduto alla necessaria riforma elettorale.

Renzi, l’antipatico, il guascone, dice cose da farsi assolutamente condivisibili nonché necessarie? Nain, le dice il bomba. Quindi giù botte da orbi. E tutti, o quasi tutti, uniti a demolirlo, forse con il vero intento di non demolire Renzi, ma l’idea stessa di una democrazia efficiente e competente. Tutto deve restare nello stato nauseabondo di uno stagno immobile e putrido, perché solo in questo elemento riescono a vivere e sopravvivere le pantegane.

Incontro Conte/Italia Viva. Scompare la task force sul Recovery Matteo Renzi rilancia sulla enews: “Palla nelle mani di Conte. Dipende da lui” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo