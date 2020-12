Maria Elena Boschi “bulldozer”, il retroscena: costringe i ministri di Conte a dare ragione a lei

Non c’era Matteo Renzi all’incontro tra Giuseppe Conte e i rappresentanti di Italia Viva, ma di fatto è stato lui a orchestrare il clamoroso attacco frontale al premier e al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Un retroscena del Corriere della Sera rivela come le durissime frasi di Teresa Bellanova e Maria Elena Boschi fossero parte di un copione preciso, deciso prima ancora di sapere come sarebbe andato il faccia a faccia: “Ettore (Ettore Rosato, ndr) cominci tu e rimetti subito a posto Giuseppi”. Sarebbe stata la consegna dell’ex premier al suo uomo di fiducia. Questa è la mossa che apre il varco per l’affondo delle donne di IV. “Ci dovreste mandare subito il vostro contributo al piano del Recovery, così acceleriamo i tempi”, replica incautamente Conte a Rosato. E qui parte la Boschi: “Guarda che noi adesso abbiamo la manovra di cui occuparci, non sarebbe serio non interessarcene per dedicarci a questo. Peraltro la vostra bozza è arrivata solo l’altra sera. Dobbiamo avere il tempo di leggerla e di fare le nostre osservazioni. Perciò diciamo che se ne parla per il 28 o il 29”. Conte balbetta: “Ma così rischiamo di ritardare troppo”. “Chi rallenta sei tu, non noi. Tu hai fatto un’intervista il 6 dicembre per dire che sul Recovery era tutto fatto. Due giorni dopo hai convocato un Consiglio dei ministri e hai mandato un emendamento alla manovra alle due di notte. Dopodiché non ti sei fatto più sentire fino ad ora”, è la raggelante replica di Maria Elena.

