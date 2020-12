Mi auguro che molti italiani leggano le proposte fatte da Renzi e che capiscano che abbiamo un politico con la P maiuscola e non un perditempo come molti al parlamento.

“Tutto secondo copione… era solo per attirare l’attenzione. Io lo sapevo”

Ci dicono #quellibravi.

In realtà no, non lo sapevano. Anche perché la vulgata era “lo fanno per le poltrone”.

Italia Viva aveva posto due questioni molto chiare e lo aveva fatto in Parlamento, il luogo più alto della politica del Paese.

1) prima di decidere chi gestirà il recovery plan decidiamo cosa farci col recovery plan, ma di sicuro non si può mettere il futuro del Paese in mano a 6 manager e 300 burocrati scelti con rapporto amicale ai quali dare potere sostitutivi di ministri e ministeri.

2) no ad una fondazione di diritto privato per gestire i servizi segreti e la cybersecurity del Paese, come già affermato da tutti i partiti auditi dal Copasir.

Sul punto 1 Italia Viva ha ottenuto il ritiro della proposta di Task Force e impiego di risorse presentato alle 2 di notte da votare a scatola chiusa alle 9 del mattino in Consiglio dei Ministri.

Sul punto 2 si sta ancora discutendo ma tutti i partiti di maggioranza hanno fatto sapere a vario titolo (il PD rivendicando perfino la delega, a proposito di poltrone) che non più essere Conte a tenersi la delega dei Servizi.

Su questi due punti Italia Viva, sempre in Parlamento, era stata chiarissima: sono questioni politiche, non di poltrone. Anzi se le poltrone vi servono prendetevi quelle di Bellanova, Bonetti e Scalfarotto.

Le reazioni sono state scomposte per mandare tutto in vacca e discutere di Renzi e non del merito delle proposte fatte (cfr: lettera al Presidente del Consiglio). E sono state risposte sciatte e cialtronesche (“Vergogna, c’è il virus e voi parlate di politica”, “Vergogna ci sono i morti e voi fate politica”, “Andiamo a votare così scopriamo i vostri ricatti”). In pratica riassumendo tutto con: vietato fare politica, l’unica vostra vostra funzione è votare acriticamente sì a tutte le proposte che noi discutiamo fra di noi e che vi comunichiamo quando e se lo riteniamo opportuno.

Pandemia o no, non è così che si sta al mondo. Non è così che si guida un Paese, non è così che si tiene insieme una maggioranza così variegata e diversa.

E francamente dispiace il fastidio fisico che prova qualcuno quando altri fanno politica.

Soprattutto se questo qualcuno è uno di quelli bravi, col piglio dello statista, sempre pronto ad impartirti una lezioncina. E NON AGGIUNGIAMO ALTRO.

Nel Parlamento attutale ci sono pochi politici degni di questo nome Tra questi il più grande preparato e competente è senza ombra di dubbio Matteo RENZI I suoi interventi al Senato ne sono la prova è sempre motivati argomentati precisi e puntuali L’ultimo ha scongiurato che il Parlamento venisse esautorato e c’era in ballo il futuro del nostro paese Gli altri guardano applaudono stanno zitti e si nascondono dietro RENZI per poi colpirlo alle spalle vigliaccamente Questi altri sono CIALTRONI e RENZI è IL MIGLIORE Grazie

Mi auguro che molti italiani leggano le proposte fatte da Renzi e che capiscano che abbiamo un politico con la P maiuscola e non un perditempo come molti al parlamento.

