PICCOLO GRANDE RENZI, se politicamente non esistesse dovremmo inventarcelo: PER IL BENE NOSTRO NON SUO.

Se, davanti alla più grave crisi economica del dopoguerra, il Parlamento non può fare politica perché non può discutere di dove mettere i soldi dei nostri figli e il Governo deve farsi sostituire da una task force di trecento consulenti significa che c’è qualcosa che non va. La cosa incredibile di questa vicenda è che privatamente tutti ci danno ragione e poi in pubblico, in molti, prendono le distanze.#MatteoRenzi #ItaliaViva

PICCOLO GRANDE RENZI, se politicamente non esistesse dovremmo inventarcelo: E’ bastata una sua LETTERA, che onestamente bisogna definire magistrale, più un paio di interviste ed ecco indirizzare la barca Italia nel modo migliore possibile, che non significa purtroppo aver risolto tutte le ns disgrazie, ma attuare quella cosa semplice banale, alla portata di tutti, eppur difficilissima, che è il MEGLIO POSSIBILE così’ prezioso in questi momenti terribili che ci porteremo dietro x molti anni e dove appunto sono decisivi i pochi Politici adeguati che abbiamo Nel 2014-17 salvò letteralmente il paese dal disastro Lego-Berlusco risollevando tutti gli indicatori econom e realizzando 1250.000 nuovi posti lavoro. Nel 2019 promosse da solo questo governo, altrimenti pensa te in mano Salvin-Meloni Da inizio anno ha detto le sole cose preziose poi seguite da tutti Immagina Salvini Luigino Meloni Bersani

C’è da sperare che i rituali di Conte, compreso il dispettuccio a Renzi e agli altri segretari dei partiti di governo, diano il risultato sperato di rilanciare l’attività governativa, compresa la vicenda del Recovery Plan. Poi succede che in tanti nel Pd la pensano come Renzi ma non hanno il coraggio di prendere posizione contro che tergiversano sull’esigenza di un accordo programmatico serio e con tanto di cronoprogramma.

COMUNQUE: Ai miei tempi, se le indicazioni che fornivo al mio capo fossero state annientate, pure giustamente, da un mio collega, magari invidioso ma con maggior buon senso di me, il mio capo mi avrebbe convocato e con le buone maniere invitato a far domanda di “movimentazione interna” (cioè cercarmi un altro ufficio in ditta od un altro impiego fuori).

Altri tempi purtroppo.

Perche dico ciò ! Se la task force è già sparita vuol dire che in questo consiglio dei Ministri hanno le idee molto chiare su come procedere. Sarebbero stati altri soldi gettati alle ortiche come tutti i miliardi che quest’anno sono stati polverizzati senza pensare al futuro da questo governo. Come al solito le poltrone comandano loro e tutto si aggiusterà. Ora possiamo tornare a parlare solo del covid e di come costruire gli utilissimi gazebi della speranza per le vaccinazioni, così utili in un paese dove credo che si moltiplicheranno anche i gazebi della Caritas.

COME POSSO NON AUGURARE al ns povero Paese la sola cosa indispensabile per l’oggi e per i prox 15 anni terribili? Una grande alleanza fra la SX Democratica PD che io non voto e la preziosa IT.VIVA che voto? Quella I.V. dove confluiti alcuni fra i migliori del PD e ogni giorno da 1 anno i più adeguati e competenti, insieme ad un centinaio del PD, ad affrontare la guerra in corso piovutaci addosso. Renzi Bellanova Bonetti Rosato Marattin Migliore Boschi Giachetti Faraone Annibali ecc Hanno detto: Finalmente si comincia a discutere su quelle che sono le ns uniche IRRIPETIBILI difese x prox 10 anni x Famiglie Operai Aziende Paese contro il Dramma e come investire 209 MLD, perchè non il Mes, come procedere su tutto da oggi in poi e finalmente nel testo datoci non c’è più Task Force come il 7/12 dove espropriavano Ministeri Regioni e PA Renzi Poi: Conte ora le risposte le deve dare a ITALIA non a ITALIAVIVA

PICCOLO GRANDE RENZI, se politicamente non esistesse dovremmo inventarcelo: PER IL BENE NOSTRO NON SUO. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo