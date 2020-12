Se le cose stanno nei termini descritti dai MEDIA non si può che prendere atto che Renzi questa volta ha fatto bingo; da un lato ha costretto Conte a più miti consigli, dall’ altro ha dimostrato che queste sue richieste avrebbe dovuto farle proprie il Pd.. E’ giusto che la Task Force sia scomparsa come pure che ministri e Parlamento siano maggiormente coinvolti. Il Pd , purtroppo, nei momenti decisivi mostra tutta la sua fragilita’, per non dire peggio ,se andiamo ad analizzare quanto minacciato da Franceschini.

Obiettivo centrato da Italia Viva.

Il Governo farà il Governo e nessuna task force si metterà in mezzo.

Soldi e tempi risparmiati.

Ne derivano responsabilità CHIARE nella gestione dei fondi del Recovery Fund.

Meno possibilità per i Ministri responsabili di ricorrere alla berlusconiana vergognosa teoria dell’ “a mia insaputa”.

Il Parlamento ritorna ad essere il centro di riferimento e di discussione per tutte le tematiche Recovery Fund.

Come anticipato, nessuna poltrona in più per chi ha sollevato questi problemi e ha ottenuto da Conte questi risultati.

Il resto è commento fazioso e inconcludente .

Che Renzi avesse ragioni da vendere lo sapevate da tempo, e in questa fase ha dimostrato di essere un vero leader. Avete scelto Zingaretti che mi pare molto succube di Franceschini che mira forse al Quirinale e che ha bisogno dei voti dei 5 stalle, ma alla fine quelli che ci perderanno saranno gli italiani!

Brava Italia Viva o si piegano o si spezzano, si stanno piegando, come sulla T.A.V. sulla T.A.P. I.L.V.A. Ponte Morandi Nessun Inciucio, Apriremo il Parlamento come una scatoletta, dimissioni se indagati, sul doppio mandato………. lei Conte è il rappresentante politico di questi miracolati, con la badante casilino alle spalle, qualcuno comicamente ha detto che rappresentiamo il 2% degli italiani, può darsi, per ora i 18 nostri senatori e 30 deputati vi inchioderanno a rispondere dei nostri voti.

Il gruppo di Italia Viva porta idee, proposte, contenuti da valutare. Non polemiche, non stupidaggini, non parole vuote. Quindi svolge, nel modo più corretto e concreto, il suo ruolo all’interno della maggioranza di cui fa parte.In questo si sostituisce anche al “timoroso” PD che vorrebbe molte delle cose che ItaliaViva chiede, ma che non ha il coraggio di sostenere con fermezza.Le poltrone non solo IV NON le vuole, ma le mette a disposizione se nulla di ciò che richiede sarà preso in considerazione da Conte, pur garantendo l’appoggio parlamentare a questo Governo.Credo che più di così non si possa fare in un “panorama politico” dove è difficilissimo trovare gente concreta e consapevole delle responsabilità che si assume di fronte al Paese.

CARO PRES. CONTE se permette noi Elettori vogliamo dire la nostra in un momento così drammatico per le ns Famiglie e per il ns Paese, che sta portando e porterà conseguenze molto più disastrose per noi che per LEI. NO, Lei non è in un angolo e non c’è nessuna crisi da superare se Lei fa le cose necessarie. Il posto che Lei occupa non è adatto a far gonfiare il proprio Ego, ma a metterlo a disposizione di noi tutti e del ns Paese, anche con umiltà quando serve, ascoltando a volte chi ne sa molto più di Lei come capita in tutti i settori.Lei non ha nessuna difficolta da superare se

1. Rilegge 3 volte la straordinaria lettera di Renzi e la applica

2. Smette di intraprendere ogni giorno un percorso per conto suo su 209 MLD e avvisa per tempo di TUTTO

3. Si attiva per i 37 MLD Mes

4. Tutti passaggi alle Camere necessari

5. Consulti sempre PD e IV

6. Renzi ha garantito che non vuole far cadere governo.

QUESTO E PICCOLO GRANDE RENZI, se politicamente non esistesse dovremmo inventarcelo: E’ bastata una sua LETTERA, che onestamente bisogna definire magistrale, più un paio di interviste ed ecco indirizzare la barca Italia nel modo migliore possibile, che non significa purtroppo aver risolto tutte le ns disgrazie, ma attuare quella cosa semplice banale, alla portata di tutti, eppur difficilissima, che è il MEGLIO POSSIBILE così’ prezioso in questi momenti terribili che ci porteremo dietro x molti anni e dove appunto sono decisivi i pochi Politici adeguati che abbiamo Nel 2014-17 salvò letteralmente il paese dal disastro Lego-Berlusco risollevando tutti gli indicatori econom e realizzando 1250.000 nuovi posti lavoro. Nel 2019 promosse da solo questo governo, altrimenti pensa te in mano Salvin-Meloni Da inizio anno ha detto le sole cose preziose poi seguite da tutti Immaginate; Salvini Luigino Meloni Bersani

