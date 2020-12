I nuovi cavalieri della tavola Recovery fuand. Tutti per tutti, tutti contro Renzi. Questi sono i vassalli valassori e vassalini del accocozzaglia Italica.

I nuovi cavalieri della tavola del Recovery fuand. Tutti per tutti, tutti contro Renzi. Questi sono i vassalli valassori e vassalini del accocozzaglia Italica.

Dopo l’intervento di Renzi al Senato, Conte ha capito che la situazione precipita e torna sui suoi passi, niente commissari e consulenti, cancellata la Fondazione, via libera a verifica e rimpasto.

Su questo sono d’accordo tutti, nessuno escluso ma, vassalli, valvassori e valvassini, nutrono verso il nemico più odio del loro stesso Re.

I fans di Conte, odiatori seriali di Renzi, sono partiti all’attacco e si sprecano in improperi ed invettive, al solito.

La difesa di Conte è solo un pretesto; il vero obiettivo resta l’ex PdC e, contro di lui, si mobilitano giornalisti e giornalai, politologi e opinionisti col palese scopo di distruggerlo e di cancellare dal quadro politico il suo Partito.

Questa schiera di pennivendoli e cialtroni non entra mai nel merito, non fa l’analisi delle argomentazioni seppur validissime, non si chiede se le parole di Renzi siano giuste, mai. Invece è più facile applicare la tattica suggerita loro da Rocco Casalino: Dire e ripetere, a senso unico, che il leader di Italia Viva vuole gestire i soldi in arrivo, vuole entrare nel Governo, vuole più poltrone, vuole prendersi tutto lo spazio…

Vassalli, valvassori, valvassini e servi della gleba, nani e ballerine.

Uno per tutti, tutti contro Renzi.

