OGGI LE COMICHE.

Se ci fosse stato lo streaming dell’incontro tra Italia Viva e Conte avremmo assistito a una sorta di partita tra l’Italia (Viva) e una selezione mista di dilettanti “scapoli – ammogliati”.

3 a 0 per la Nazionale e palla al centro. Il secondo tempo dopo Natale, i dilettanti non erano allenati. Che fatica per riportare serietà e responsabilità.

Sarebbe stato un colpo di Stato in piena regola, con il voto di fiducia del Parlamento. Perché erano in ritardo. Perché non era il momento di sottilizzare con la pandemia in corso……Per fortuna che Italia Viva c’è.

Secondo alcuni Italia Viva avrebbe dovuto accettare zitta zitta e a cuccia 300 assunzioni di amici degli amici per gestire un patrimonio che si potesse mai immaginare per rilanciare il Paese.???

Una task Force che avrebbe dovuto rendere conto solo a Conte????

Senza il controllo del Parlamento?

Una fondazione per Servizi segreti?

9 miliardi in 4 anni per la sanitá! 3 miliardi per il turismo??

Ma soltanto un super idiota ha avuto questa malsana idea!! E poi bisogna state pure zitti???

Sveglia!! Meno male che c‘è Renzi!!….ma a chi ha provato a fare un colpetto di Stato gli sta andando veramente male….

Provate a far saltare una nave carica di coca a dei trafficanti e vedrete con quanta violenza reagiranno. Allo stesso modo, con la stessa rabbia e violenza i fasciogrillini Scanzi, Travaglio e Gruber stanno attaccando Renzi e Italia Viva.

Ma la rabbia che schiuma dalle vostre bocche, più che giustificata dato che avete perso 209 Miliardi , ci fa capire che abbiamo colpito al centro e in profondità. E non è finita quì.

Ora tocca al tentativo di mettere le mani sui servizi segreti per la cyber sicurezza e lo spionaggio industriale.

La manovra per farne un regalo alla Casaleggio Associati Srl vostri padroni dovrà saltare anche quella.

O salta quella o salta il governo.

Avete dimostrato di essere anche più pericolosi di Salvini e Meloni. Ma non vi daremo tregua. Perseguiamo la vostra distruzione, disarticolazione ed annichilimento e andremo fino in fondo.

Un primo passo è stato fatto. Si è avviato un percorso sul Recovery Fund. Non è però la fine della verifica che si farà dopo l’approvazione della legge di bilancio sull’impianto complessivo dell’azione di governo: se vuoi arrivare alla fine della legislatura devi avere una visione strategica. E siccome non stiamo parlando di Napoleone ma di un premier sostenuto da una maggioranza composita, lui ha l’onere e l’onore di trovare una sintesi.

Meno male che c'è Renzi!!….ma a chi ha provato a fare un colpetto di Stato gli sta andando veramente male….

