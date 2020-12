Oddio che menzogne. Ok faccio l’avvocato di Renzi. Anche se non li servo! Ne ha una marea. Ma lo faccio ugualmente mi viene spontaneo visto l’odio che le viene versato a dosso ingiustamente.

E succede ciò. Dopo una garbata contesa con un militante piddino (che mi dà del “giovanotto”, bontà sua), mi trovo un po’ costretto a fare quello che non vorrei mai fare: l’avvocato di Renzi (che di avvocati ne ha già tanti, e molto più scaltri di me!). Perché, sotto sotto, i maremoti di critiche e di insulti che gli arrivano, si possono circoscrivere in due grandi gruppi. Il primo è: nel 2016 ha mentito. Ha detto che si sarebbe ritirato dalla politica e invece eccolo là. La seconda è: siete soltanto al 3% (qualcuno dice al 2, altri ancora all’1,5), non vi caga nessuno e non vi vota neppure vostra suocera. Il resto sono insulti: alla mamma, alla zia, alla sorella (insulti che rivelano quanto siano rimasti figli di mammà gli italiani, ma questo è un altro discorso)

Cominciamo dall’inizio, usando il metodo cartesiano. Ebbene sì. Nel 2016 Renzi manifestò l’intenzione di ritirarsi dalle sue cariche, e lo fece soltanto in parte.

Oddio, che menzogne!!! Giggino può dire tutto e il contrario di tutto, dall’Ilva all’euro, passando per la Lega e scoprendosi di Sinistra. Salvini può dire una volta che è contro l’Europa e vuole uscire dall’Euro stampando minibot, e il giorno dopo che vuole la rivoluzione liberale. I due milioni di posti di lavoro di Berlusconi, non se li ricorda più nessuno. Va tutto bene perché si può cambiare opinione. Però se la cambia Renzi, si scomoda tutta la Rai, La Sette, Repubblica, L’Espresso, Mediaset, la Magistratura e chi più ne ha, più ne metta.

Ma lasciamo perdere, e torniamo ai fatti. Nel 2016 Renzi non si dimise da tutte le cariche pubbliche. Va bene, e chissenefrega? Voglio, dire: un politico dovrà essere giudicato in base a quello che fa oggi, non a quello che disse nel 2016. Cinque anni fa io dissi che non mi sarei mai più sposato, e invece eccomi qua. MI giudicherà mia moglie in base a quello che dissi 5 anni fa, o in base a quello che faccio oggi?

E veniamo al secondo fatto. IV è bassa nei sondaggi (nei sondaggi, perché non si è ancora votato). Quindi non avrebbe diritto di parola. Diritto di parola ce l’hanno solo i partiti a partire dal 15%. Ed hanno ragione soltanto loro. Va bene, allora aspettiamo che parli il Piddi. Qual è la linea politica, il progetto di futuro, la visione internazionale del Piddi? Boh? Come risolverà le questioni della stagnazione economica, del lavoro, della povertà, della sostenibilità ecologia il Piddi? Boh? L’unica cosa che si sa del Piddi è che vuole allearsi con quelli che lo insultavano fino a qualche mese fa, il tutto per arrivare a stare ancora al governo, perché con il 20% stagnante non si va da nessuna parte. Tutto lì.

Ma, per tornare ai numeri alti, ce li avevano Mussolini, Franco, Peron, Stalin. Tutti molto più del 20%. Vuol dire che avevano ragione?

Oddio che menzogne. Ok faccio l'avvocato di Renzi. Anche se non li servo! Ne ha una marea. Ma lo faccio ugualmente mi viene spontaneo visto l'odio che le viene versato a dosso ingiustamente.

