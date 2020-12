Matteo Renzi ne ha per tutti. A cominciare dal premier, Giuseppe Conte: «Il presidente del Consiglio deve decidere cosa fare per il futuro. Ha fatto il presidente per un anno con Salvini, e secondo me non hanno fatto bene. Poi è arrivato il Conte 2, e c’è stata la pandemia. Ora si tratta di capire cosa decide di fare. Per i prossimi due anni e mezzo ci arrivano più soldi e non vorrei buttarli via, non possiamo buttarli via adesso». L’ex capo del governo scandisce i suoi concetti a «L’Aria che tira su La7». Per nulla preoccupato dal rischio voto. Anzi in caso di crisi di governo – afferma – «non andremo al voto, ci sarà una maggioranza in Parlamento e io credo che il buon senso preveda che si smetta di litigare e si spendano i soldi» dell’Europa.

Poi, attacca: «Se qualcuno pensa di minacciare il voto è sbagliato, in democrazia il voto non è una minaccia -ha spiegato il leader di Iv-. Franceschini è il ministro della Cultura, si occupasse della Cultura. E’ il ministro del Turismo, si occupasse degli alberghi. Il presidente della Repubblica non è Franceschini ma Sergio Mattarella. Franceschini non è Ribery, è Mattarella che ha quel ruolo lì».

Renzi attacca Franceschini: "Non è Ribery, per il voto c'è Mattarella"

