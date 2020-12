Ben Janaway e Sala alzano il dito medio e incalza i politici che ammiccano ai no-vax: “Dicano che si vaccineranno” BRAVI ERA ORA QUALCUNO CON LE PALLE LI MANDASSERO A FAN CULO.

Sala incalza i politici che ammiccano ai no-vax: “Dicano che si vaccineranno” Il sindaco di Milano: “Facciano sapere senza se e senza ma, che si vaccineranno. Mi pare veramente il minimo, io lo faccio con convinzione”

C’è una parte politica, soprattutto a destra, che nonostante la tragedia che il mondo sta vivendo da circa un anno, continua a strizzare l’occhio ai no-vax.Credo che chi oggi abbia responsabilità politica deve sentirsi anche quella di dire, senza se e senza ma, che si vaccinerà. Mi pare veramente il minimo, io lo faccio con convinzione”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ribadendo che si vaccinerà “appena possibile con piacere, essendo over 60, magari mi capiterà anche prima di altri. Il punto è che realisticamente credo che la vaccinazione per tutti prenderà molti mesi. Lo sta dicendo il commissario Arcuri quindi non dobbiamo illuderci che in primavera sarà tutto a posto”

Servizio sanitario nazionale cari politici NO VAX GRULLI, è stanco delle teorie prive di fondamento che voi GRULLI no-vax continuantinuate a diffondere. È per questa ragione che in un video di Ben Janaway, medico inglese, è diventato famoso per un video contro i no-vax dalla durata di un minuto ha smontato una dopo l’altra. Il filmato, in pochissimo tempo, è diventato virale ed ha collezionato centinaia di migliaia di visualizzazioni.

Il video sulle teorie no-vax

“I vaccino sono fatti da una forma inerte o morta di un virus inserita nel corpo, in modo che i globuli bianchi possano sviluppare una risposta immunitaria naturale. Quindi, quando il sistema immunitario incontrerà il virus esterno, lo distruggerà senza sintomi, interrompendo la catena delle infezioni e dei morti, che sono milioni“. Ben Janaway, medico inglese, è diventato famoso per un video contro i no-vax.Ha iniziato il suo video spiegando cosa è un vaccino. Non tutti, infatti, lo sanno, soprattutto tra i no-vax. Poi lo psichiatra prosegue smontando le varie teorie complottiste. “l legame tra vaccini e autismo o Alzheimer è stato completamente smentito da studi su larga scala. Non ci sono bambini morti o prove che un vaccino farà male, è tutto un mito. I rischi dei vaccini sono tutti molto bassi. Quello di uno choc anafilattico è estremamente basso, così come quello di una reazione allergica agli alimenti che possono essere utilizzati (chiedete prima di farlo) o di un danno ai tessuti“ Al contrario, conclude, “il virus provoca milioni di morti e il costo sociale di milioni di malati, quindi fare il vaccino è cosa buona“. E alla fine… alza il dito medio ai no-vax.

PERCHE QUESTA GENTE IGNORANTE FALSIFICA LA REALTA DELLE COSE,RIPETENDO AD OLTRANZA LE LORO FALSITA,E TANTA GENTE VIENE CONDIZIONATA DA CIO,PERCHE COME E DI CONSEGUENTE DIRE,UNA FALSITA RIPRTUTA AL INFINITO,PER LE PERSONE FACCILMENTE CONDIZIONABILI DIVENTA REALTA,E PER QUESTO SEVE BISOGNA STRONCARLI E MANDARLI A FANCULO-TOCCARLI NEL PORTAFIGLIO,COME (1.SE SI CONTAGGIANO TUTTE LE SPESE PER CURARLI,CHE SIANO A LORO CARICO) 2. SUL LAVORO (SE NON SI VACINANO SONO A RISCHIO DI LICENZIAMENTO) 3 SE SI TRATTANO DI POLITICI! SUBITO DIMETTERLI DA QUALSIASI MANSIONE POLITICA ISTITUZIONALE O DI PARTITO,E FORSE SI DESTERANNO DALLA BUGIARDAGGINE,PERCHE ANCHE UN IGNORANTE QUANDO LO TOCCHI NEL PORTAFOGLIO.SI DESTA.

Ben Janaway e Sala alzano il dito medio e incalza i politici che ammiccano ai no-vax: “Dicano che si vaccineranno” BRAVI ERA ORA QUALCUNO CON LE PALLE LI MANDASSERO A FAN CULO. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo