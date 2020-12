E pensare che la reputavo intelligente, a fronte dello squallore di certe sue note coetanee…

“Io e la mia famiglia non faremo il vaccino, non è sicuro, sono perfettamente consapevole che per questa scelta sarò derisa, attaccata, emarginata e che molti, in assoluta malafede, mi definiranno novax” ha detto Heather Parisi. Intanto bene Roberto Burioni: “più che ad essere attaccata se non fai il vaccino preoccupati se ti ammali e ti attacchi al tram”. Poi direi alla mia amata Heather che la sicurezza dei vaccini non può stabilirla lei, non è un passo di danza. C’è una sperimentazione rigorosissima e poi è l’agenzia europea per i medicinali, l’Ema, a stabilire se un vaccino è sicuro. Infine un’ultima considerazione, cara Heather, al mondo non esistete soltanto tu e la tua famiglia, che fortunatamente potrete scegliere se vaccinarvi, ci sono i neonati, i pazienti immunodepressi, chi è sotto chemio e i sieropositivi, impossibilitati ad essere vaccinati. Per mettere al sicuro le loro vite è necessario interrompere la catena dell’infezione, quindi un gran numero di appartenenti alla popolazione deve diventare immune, si chiama immunità di gregge. Si raggiunge grazie ad una vaccinazione di massa. Cara Heather, come diceva Sciascia: “dovresti riflettere molto prima di pensare”. Per fortuna, nonostante l’irresponsabilità di certe affermazioni, presto cominceremo a vaccinare anche in Italia.

Queste persone si sentono al centro del mondo…la loro opinione se la devono tenere ben stretta nelle quattro mura di casa. Queste persone sono pericolose non per se stessi ma per tutti gli altri… Nel bene e nel male creano opinione! Vanno bandite! anche se dicono, e con ragione: Nessuno può essere obbligato a subire un trattamento sanitario contro la sua volontà: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana” Costituzione art 32.Ma farvi pagare il trattamento sanitario (cure) si, e sono salate, e questo la costituzione lo permette, perché rifiutando il vaccino se vi contagiate, oltre ad essere pericolosi contagiosi per chi non si può vaccinare, e sfruttate e abusate della sanita pubblica, finanziata da tutto il popolo. RICORDATEVI CHE .« Il vaccino è l’unica via per mettere la parola fine alla pandemia da Covid-19 in tempi rapidi, per salvare vite umane e scongiurare ulteriori crisi economiche. Da medico, da rappresentante delle Istituzioni e da cittadino, anche io – quando sarà il mio turno – mi sottoporrò al vaccino. Non cediamo a negazionismi e complottismi. Soltanto col senso di responsabilità di ciascuno di noi ne usciremo in fretta. »

NON SONO PAROLE MIE MA DELLA SIENZA COMPOSTA DA GRANDI PERSONAGGI STUDIOSI CHE HANNO SALVATO IL MONDO CON I FATTI PIU DI UNA VOLTA. E LE LORO TESI OPPONIONI FATTI VALGONO MOLTO DI PIU,CHE LE PAROLE DI UNA BALLERINA MOLTO BRAVA SE VOGLIAMO,MA CHE NELLA SUA STORIA DI VITA HA PATTO VEDERE SOLO MUTANDE.

E pensare che la reputavo intelligente, a fronte dello squallore di certe sue note coetanee… ultima modifica: da

