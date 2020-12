Recovery plan italiano: nell’ultima versione cancellata dal testo la “super task force”

Ecco i progetti nel dettaglio da finanziare con i 196 miliardi in arrivo dal Next Generation Eu

DICEVANO! PERCHE’ DITE SPENDERE SOLDI SENZA MONITORAGGIO? C’è UNA SENSAZIONE DI ONNIPOTENZA DA PARTE D’UNA POLITICA ASSOLUTISTA. “super task force” = squadra di “responsabili di missione” con “poteri sostitutivi per risolvere eventi ostativi alla realizzazione delle opere” nell’attività di attuazione e monitoraggio dei progetti finanziati con i miliardi del Recovery Fund.

Roberto Gualtieri: “struttura di governance ci sarà e verrà introdotta con un decreto, perché è l’Europa che ce lo chiede”.

QUESTO Si chiama struttura di coordinamento e controllo ..perche’ i GRILLINI NON CAPISCONO l’ inglese..e saranno contenti ..anche se la sostanza sara’ la stessa EVITARE MAGNA MAGNA E IL SISTEMA DI MARCHETTE AL 15% GENERALIZZATA CHE UNA CERTA CLASSE POLITICA E LA MAFIA LOBBISTA CHE LA SOSTIENE GIA BRAMA CON LE BAVE ALLA BOCCA DI POTER IMPLEMENTARE

Se è il modo per accontentare Renzi, evitare la crisi e migliorare la governance del Recovery,avete sbaliato tutto e non avete capito un cazzo della lettera di RENZI (se l’avete letta,che da vostra abitudine non lo fate), ma, se dietro la cancellazione, si nasconde la volontà di lasciare ad ogni partito della coalizione un orticello dove allevare clientilismo e mancette, svuotando così di tutta la sua potenziale forza innovativa la misura varata dall’Europa e dando il destro ai paesi del nord per tentare di bloccarla e per alimentare il mito delle cicale mediterranee, allora occorre convenire con chi, già in passato, ha ipotizzato l’ingovernabilità del popolo italiano.

Questo GENTE! se va in porto è un castello costruito sulla sabbia.Il problema della denataniltà paurosa che abbiamo dov’è? Insomma senza più nascite e giovani ( alias futuro strutturale di base) che succederà di qui a non molto lontano? Boh!!!! Considerando poi che non pochi se ne vanno anche all’estero ? Ieri parlavo con i due miei figli che stanno in Spagna e chiedevo ( provocatoriamente) : perchè non ritornate in Italia? Mi hanno risposto : non siamo mica scemi.Come dar loro torto? Nessuno si scandalizza per 17 miliardi alla “parita’ di genere” con questi bei progetti/fuffa?

“Altri 17 miliardi verranno impiegati dal Governo per perseguire l’obiettivo di una maggiore parità di genere e coesione sociale. Quattro miliardi e mezzo al sostegno dell’occupazione femminile, tra cui sono annoverati il censimento dell’offerta nidi, la pianificazione della riconversione di strutture preesistenti per nidi d’infanzia, nonché la pianificazione dello sviluppo di ulteriore offerta; 3) progettazione della distribuzione dei finanziamenti statali agli enti territoriali per l’avvio degli interventi. Ai giovani vengono destinati solo 2,4 miliardi, di cui 1,3 per il piano di riforma delle politiche attive del lavoro con l’istituzione di un programma nazionale denominato Garanzia Occupabilità dei Lavoratori per valutare competenze e individuare percorsi formativi, in un’ottica di rafforzamento dei centri per l’impiego. E’ poi prevista l’assunzione di 67mila giovani nel Servizio Civile tra il 2021 e il 2023. 19 miliardi all’istruzione e la Ricerca, poi segue una lista di 13 miliardi di soldi buttati e quasi tutti “mattone” seppure con ipocrite giustificazioni. Restano lordi 5,5 miliardi (molto lordi dato che non tutto è stato quantificato) per la Ricerca .. per la serie “la pandemia non ha insegnato nulla” (per altro in Italia si spaccia per Ricerca pure robe umanistiche ed altre robe senza reale Scienza).

In fondo il PD ha un impero cliente-are di imprese edili mica di ricercatori, quindi il soldi vanno “dirottati” bene!

E quindi: no, non è vero che l’obiettivo di Renzi fosse far cadere il governo. E no, non è vero che fosse tanto rumore per nulla. Il problema era politico e la richiesta politica, e Italia Viva ha avuto ragione ed ha costretto Conte a rinunciare a quella balzana idea.Anche se cerca di girare l’ostavolo proponendo ora altre cazzate.Ma Italia Viva e li con le antenne rizzate,per fortuna che ITALIA VIVA CE’. ultima modifica: da

