Fai del bene di nascosto e arrossisci a vederlo divulgato.”

POVERO SCIACALLO: In quanti lo hanno visto in altri anni passati ad avere tanta umanità verso i bisognosi. Un appello ha chi la visto. La beneficenza si fa senza preavviso è senza fotografi a seguito, buffone nessuno ti crede!! Così offendi GLITALIANI! SEI SEMPLICEMENTE VERGOGNOSO!!! la comunità di Sant’Egidio ha servito centinaia di bisognosi e senza tetto, ma non c’erano tutti questi operatori dei mass media, se il cazzaro mascherato voleva fare del bene, ritenendosi lui Cristiano, doveva ascoltare le parole dei vangeli su come aiutare i fratelli e il prossimo bisognoso. Questa è solo politica di scarsissimo livello e macelleria informatica.Caso mai ce ne fosse bisogno. Questa foto spiega molte cose. Questo individuo ha raggiunto oltre il 35% dei consensi…Ma voi immaginate che questo mezzo uomo sarà un giorno Presidente del Consiglio. Questo è improbabile. Ma siamo in Italia tutto è possibile. Che pagliaccio,maggiormente i terroni che lo hanno votato.

Pensavamo che il punto più basso lo avesse toccato usando clochard e senza fissa dimora, il giorno di Natale, come testimonial della sua bieca propaganda, davanti a uno stuolo di fotografi e telecamere al seguito.

E invece no.

Perché a un certo punto Matteo Salvini è andato oltre.

Ha visto una signora di origine etiope, si è intrufolato in un cortile, le si è fiondato davanti come un condor e le ha messo in mano un sacchetto offerto da altri, non sembrandogli vero di poter essere immortalato in una foto-spot con una donna di colore.

Solo che stavolta gli è andata male perché:

1. La donna non è affatto una clochard né una senzatetto, bensì un’inquilina dello stabile che passava di lì per caso, nonché madre di un ragazzo di nome Miky Tibello Secondo, che, una volta vista la mamma sbattuta sulla pagina di Salvini davanti a milioni di persone, ha denunciato tutto su Facebook.

2. La foto è stata scattata nella più totale insaputa della donna e senza alcun permesso.

3. Quello che Salvini le ha messo in mano è un sacchetto regalo offerto da altri.

E, tanto per chiudere in bellezza la passerella natalizia, i City Angels con la cui volontaria Salvini si è accompagnato si sono completamente dissociati dall’iniziativa.

Se esiste un confine con la miseria, quest’individuo l’ha sfondato a testate e spostato più in là di chilometri. Ancora una volta. Anche a Natale. Come sempre.

Di cosa parliamo si qualifica da solo ogni volta deve fare la pubblicità per qualche voto in più ma mi raccomando attento prima gli italiani non sbaglialtri gli altri sono veste non uomini questa è la solidarieta pelosa che esprimiamo per questo forse stiamo pagando il conto presentato a tutto il mondo con tanti personaggi come questi e noi siamo sempre in prima fila perché abbiamo più figurine negative del resto del mondo per forti a che c’è anche chi fa del bene in silenzio ma non fa notizia comunque il piccolo basso uomo del nulla e come sempre da vomito

Fai del bene di nascosto e arrossisci a vederlo divulgato.” ultima modifica: da

