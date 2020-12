Governo: da Mes a Recovery, i paletti di Renzi sulla strada di Conte

Il 2020 si chiude come si era chiuso l’anno precedente, con la minaccia di Matteo Renzi di staccare la spina al governo: “Chiediamo una svolta sui contenuti. Parliamo di cose serie e vediamo se siamo d’accordo. Se sì, governiamo. Se no, il governo va a casa”, è l’ultimatum lanciato dal leader di Iv a Conte dopo il faccia a faccia a palazzo Chigi della scorsa settimana.

Gli aut aut di Renzi rischiano di essere davvero il tratto distintivo, o comunque uno dei principali, del percorso di questo governo. L’ultimo caso è stato quello della task force sul Recovery fund, che ha portato alla verifica lampo e agli incontri di Conte con le delegazioni della maggioranza. Ma l’elenco delle recriminazioni del leader di Italia viva è lunga e comincia agli albori del Conte II, nell’autunno del 2019.

Nato da pochi mesi, il governo deve subito affrontare l’impegnativa prova della legge di Bilancio. Iv sbuffa e scalcia, abbandona i lavori del tavolo di maggioranza e annuncia un suo emendamento alla manovra. Spazientito, Dario Franceschini twitta: “Un ultimatum al giorno toglie il governo di torno”. Ma in realtà si tratta solo di un penultimatum. Perchè passata la buriana sulla Manovra il governo naviga in acque tranquille. Per poco, però.

SI IL GOVERNO E Una nave nella tempesta. E’ l’immagine che forse descrive meglio di qualunque altra il 2020 del premier Giuseppe Conte, alle prese con una pandemia con pochi precedenti nella storia e un Sistema sanitario nazionale che arranca, le scuole che all’improvviso chiudono i cancelli con milioni di studenti costretti a casa da un giorno all’altro, con un preavviso di appena 24 ore.

Un lockdown che mai nessuno avrebbe immaginato, un Paese chiuso nelle case e affacciato alle finestre alla ricerca della perduta socialità, mentre quel ‘torneremo ad abbracciarci’, scandito dal presidente del Consiglio il 9 marzo in una conferenza stampa seguita da milioni di italiani, è tutt’oggi lontano da diventare realtà, sostituito da tocchi di gomito poi banditi dall’Oms e sorrisi ma anche rabbia e rassegnazione celati dietro le mascherine.

Covid e non solo. Il 2020 di Conte è anche Autostrade, l’accordo in salita raggiunto con Aspi in una lunga notte di luglio e che, 5 mesi dopo, sembra ancora scritto sulla sabbia. E poi l’Ilva di Taranto e il braccio di ferro con AncelorMittal, la newco Alitalia, la vittoria del Recovery Fund in Europa, l’inaugurazione del nuovo ponte di Genova e l’innalzamento delle paratoie del Mose, l’impegno per il cessate il fuoco in Libia, la liberazione di Silvia Romano e dei pescatori di Mazara del Vallo, l’eterno duello con Matteo Renzi che segna l’inizio del 2020 e ne accompagna la fine, con tutti i dubbi del caso sulla tenuta del governo e le ombre che già si affacciano sul 2021.

