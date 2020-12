L’anno dell’umarell collettivo.By Mattia Feltri

Tutti lì a guardare a braccia conserte attraverso uno schermo il disastro degli altri, a commentare e irridere gli errori, a lamentarsi dell’inconcludenza. L’anno della ribellione delle masse, ma non si sa più contro chi ci si ribella poiché tutti sono ribelli e tutti sono massa.

L’anno dell’umarell collettivo | L’HuffPost (huffingtonpost.it)

Molto interessanti le considerazioni di Mattia Feltri sulla reazione popolare al Covid. A mio avviso però la lamentala è di una minoranza evoluta e acculturata e non è per niente collettiva. Anzi noto un preoccupante conformismo che si manifesta sia sui social che nella vita quotidiana. MA DEVO DIRE NO CARO FELTRI!

Il Feltri, a mio avviso, non c’entra il problema,… non intrave il corpo principale del problema.

Siamo in una Torre di Babele ….perchè il relativismo culturale è l’idea di fondo più condivisa e passivamente accolta. Quella che induce agli “errori” che Feltri denuncia.

Non lo dico io , ma lo scrisse l’allora card. Ratzinger nel 2000 nella sua Dominus Jesus.( che invito il Direttore a spulciare).

Il futuro Papa raccomandava (implicitamente) un ritorno a idee “assolute”, che del resto furono alla base del successo del mondo occidentale.

Il dr. Feltri, oltre alla diagnosi che mi pare corretta….che terapia propone ?????

Sarebbe relativismo allo stato puro accontentarsi di una diagnosi…lamentandosene …. come un qualsiasi umarell.

Questo editoriale è un piagnisteo che si lamenta dei piagnistei altrui.

La massa, dopo aver subito la più grande privazione dei diritti costituzionali dai tempi del fascismo, deve stare zitta e pronarsi difronte ad un governo incapace e inconcludente.

Praticamente secondo Feltri soltanto l’élite dei giornalisti dovrebbe avere la possibilità di esprimere il proprio pensiero. Nonostante non siano né medici, né politologi, né economisti né altro loro possono scrivere, parlare, pensare mentre il volgo deve tacere perché non ha competenza alcuna, se non quella di fare schifo.

Non importa se il governo sta limitando le libertà per coprire le proprie inefficienze, bisogna stare zitti perché d’altronde non siamo nessuno, solo un bancomat da cui prelevare tasse e usarle come meglio aggrada alla classe politica corrotta.

L’imperativo è tacere!

Come ogni cosa anche la libertà d’espressione ha dei pro e dei contro.

Dà la parola agli stupidi tanto quanto alle persone intelligenti e purtroppo leggendo questo articolo sembra di trovarsi proprio nel primo caso.

QUELLO CHE SCRIVE FELTRI E “la Cultura del piagnisteo “

Che e’, a parer mio, quello che Feltri ha praticato nel suo articolo. Non soltanto piagnisteo, ma pure un sottofondo moralistico che, peraltro, è una delle caratteristiche del giornale da lui diretto.

Feltri guarda quello che succede con l’occhio rivolto al passato e da lì parte la sua geremiade. Il popolo ha più voce di quanta ne avesse in passato semplicemente perché ha a disposizione una tecnologia che ora glielo permette. E dunque si esprime attraverso i social, mentre un tempo, per esprimersi, doveva dare l’assalto alla Bastiglia.

Non è cambiata la natura umana, sono cambiati gli strumenti a sua disposizione. Con pesanti risvolti negativi, come constatiamo ogni giorno ed ogni ora, ma anche con qualche importante aspetto positivo, come la possibilità di tutti di farsi sentire, sia pure in gregge ( aspetto negativo ma non nuovo) e una maggiore esposizione pubblica da parte dei politici. Peraltro la tecnologia sta cambiando i rapporti umani, non nella propria natura, ma nel modo in cui interagiscono. Feltri avrebbe potuto darci una visione più ampia e meno piagnona.

Tra l’altro, visto che i miei commenti critici vengono spesso censurati e addirittura denunciati su Facebook ( sono uno dei pochi qui a metterci la facccia), cominci Feltri e il giornale ad evitare la censura “politica”, mentre imperversano le parolacce e gli insulti tra i lettori. Non censurate quanto sopra, anche se vi sto accusando di ipocrisia.

