OLTRE 70 MILA MORTI E UN PAESE ALLA DERIVA NON BASTANO PER IL GIULLARE DEI 5 STELLE: IL VIDEO CON I SUOI ‘’AUGURI’’ DI NATALE È OSCENO, FARCITO COM’È DI BATTUTE CHE NON PROVENGONO DA UN DIBATTITO APERTO COL DESTINO, MA DA UN ECCESSIVO SVILUPPO (CURABILE) DELLA TIROIDE: ‘’IO HO APPENA FINITO DI MONTARE UN LEGGERO, LEGGERISSIMO FILO SPINATO CON DELLE LUCINE NATALIZIE ATTORNO A CASA, ATTACCATO A UNA CORRENTE, DICIAMO AL FOTOVOLTAICO, AL MIO IMPIANTO DA 24 VOLTS. È QUESTO CHE CI INSEGNA QUESTA PANDEMIA…”

Beppe Grillo e il video con i suoi speciali auguri di Natale: “Mi faccio tutti i vaccini in un’unica siringata, comincio con il russo” “Un Natale di letizia, di bontà e di predisposizione verso gli altri. ” dice nel video il fondatore del Movimento 5 Stelle. “È questo che ci insegna questa Pandemia”, dice Grillo. “Io ho appena finito di montare un leggero, leggerissimo filo spinato con delle lucine natalizie attorno a casa, attaccato a una corrente, diciamo al fotovoltaico, al mio impianto da 24 volts”. Ancora Beppe Grillo: “Quindi non dà delle scariche potenti; ho provato con la 220 ma il mio vicino di casa c’è rimasto attaccato, quindi meglio la 24 o la 12 volts”. “Ho messo dei sacchetti di sabbia con carta natalizia e qui dentro siamo protetti e ci vogliamo tutti bene, siamo predisposti uno verso gli altri”

E sui vaccini: “Li sto aspettando, li sto aspettando tutti, li vorrò fare tutti insieme in una un’unica siringata”. “Comincerò con lo Sputnik 5 russo che dà questa leggera controindicazione di una leggera fosforescenza ai polpastrelli che verrà eliminata dal vaccino cinese che, in controtendenza, darà luccichio giallognolo al palmo della mano tutte e due”. “Poi verranno coperti dai vaccini americani e inglesi. In ultimo quello italiano che amalgamerà tutto l’insieme, quindi io sarò immune e vi consiglio di fare altrettanto fino al Covid 2045”

L’IRONIA INDECENTE DI BEPPE GRILLO ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo