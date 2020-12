Se uno si fida a vaccinarsi in queste condizioni, non vedo perché non abbia un trattamento di favore rispetto a chi esprime il suo scetticismo a parole e coi fatti.

Rispondono: Troppo facile fare gli splendidi, ma se uno non vuole fare il vaccino è perché non si fida di un qualcosa che non è stato ancora sperimentato appieno, di cui non si conoscono ancora i possibili effetti collaterali, e di cui non si sa niente negli effetti a lungo termine.

Bene, e mi rispondono, chiedendo se chi subirà i possibili danni da vaccino, che già ci sono stati tra i primi vaccinati. Amici vi (ricordo che le case farmaceutiche hanno ottenuto l’immunità per questi), comunque chi avrà conseguenze(ma dubito che ce ne siano) avrà diritto ad occupare posti letto che dovrebbero essere usati per chi ha bisogno di cure?

La risposta ai negazionisti e ai No-Vax del dottor Luca Lorini, primario all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. “Non condivido il pensiero di un negazionista o un no vax, ma lo rispetto. Però vorrei che lui nella sua scelta rispettasse gli altri, cioè noi. Se si ammala non deve venire in ospedale. Pensi di non avere il virus? Ok. Sei libero di ammalarti e anche di morire, ma non di togliere un posto letto a chi non è andato in giro senza mascherine a gridare contro la polizia. Uguale col vaccino. Non vuoi vaccinarti? Ok. Ma se ho un posto libero in reparto, lo do a chi crede nel vaccino. Domenica sarò tra i primi a vaccinarmi. Sono stato in trincea ora voglio dare l’esempio”.

Con LORINI!!!Uno sfogo che condivido al mille per cento e mi spiace che sia uno sfogo soltanto e non un punto di partenza per spendere qualche parola sull’obbligo vaccinale e sulle penalizzazioni per chi lo rifiuta. Ma io se fossi in lei dottore LORINI li curerei i no vax poi quelli no tax,e infine nel girone dell’inferno ci metterei i diversamente competenti.

MA GLI FAREI PGARE DAL PRIMO AL ULTIMO CENTESIMO LE CURE OTTENUTE A COSTO DI LASCIARLI IN MUTANDE, Perché! Sarebbe bene però, che l’intera popolazione sia informata sul fatto che il vaccino Pfizer è il primo vaccino della Storia nel suo genere. I dubbi sono più che legittimi anche se val la pena comunque farlo per riacquistare la libertà. Non mi sembra necessario imporlo col terrorismo o la costrizione. Ma mettere delle regole ben precise se non vuoi vaccinarti, come già scritto qui sopra,.