Vaccino anti-Covid, ecco il foglietto illustrativo in italiano

L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha pubblicato questa mattina la traduzione in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea, compreso l’italiano, del rapporto di valutazione e del foglietto illustrativo relativi al vaccino anti-coronavirus prodotto da Pfizer e BioNTech. Mi sembra utile pubblicare la versione in Italiano.foglietto-illustrativo Download

Il foglietto illustrativo del vaccino anti-coronavirus che sta arrivando in Italia da oggi è disponibile a tutti. Soprattutto ai covidioti no-vax. Perché la scienza è scienza e certifica tutto. Gli apprendisti stregoni li lasciamo blaterare folli teorie in piazza.

Mi è sembrato utile farvelo leggere.

PS: Qualche sera fa a Propaganda Live un bravissimo attore ha letto il foglietto illustrativo di un farmaco comune.. siamo seri, se leggeste solo quelli cari negazionisti o scettici .. non dovreste curarvi più, nemmeno l’aspirina dovrete prendere. A me basta che 4 enti regolatori tra i più importanti al mondo abbiano dato il via libera. Non prendere il vaccino è incomparabilmente potenzialmente più pericoloso che prenderlo. Non ci vuole la laurea in medicina, basta qualche nozione di statistica oppure semplicemente buon senso.

Chiamare Covidiota chi non vuole fare il vaccino non è il modo migliore per incentivarlo. Spieghiamo piuttosto il perché vaccinarci. Il vaccino è di per se una grande “invenzione” che ha permesso a tutti noi di debellare innumerevoli malattie. Vaccinarsi vuol dire proteggere i più deboli (se proprio non volete proteggere voi stessi). Quanto al vaccino in oggetto viene iniettato mRNA che farà “produrre” alle nostre cellule solo una proteina del virus, una sua porzione insomma, che non è in grado di provocare malattia ma che farà produrre anticorpi che entreranno in funzione se si presenterà il virus. Pensate che qualcuno voglia lo sterminio della razza umana? Pensate che se non fosse sicure lo avrebbero messo in commercio? A che scopo? Un colosso come Pfizer fallirebbe se il vaccino non fosse sicuro. Stiamo tranquilli e vacciniamoci che ne usciamo prima e meglio

ORA SPERO CHE SIA FINITO CON LE OFFESE RECIPROCHE!!! Non è un bell’esempio di civiltà. Per quanto riguarda invece il vaccino, o i vaccini, io mi fido del mio medico di base, medico. È più che lecito avere delle perplessità, ma non è lecito scagliarsi contro i vaccini come fossero veleno. Prima sarebbe opportuno prendersi una laurea in medicina e poi la necessaria specializzazione. Per quanto riguarda invece se il vaccino anti covid debba essere obbligatorio o facoltativo sarei favorevole a chi dice che debba essere facoltativo, ma in caso di contagio chi non lo ha fatto paghi tutti le spese mediche. La scelta deve essere libera, ma non può essere obbligatorio farsi curare gratis da chi te lo aveva messo a disposizione.

