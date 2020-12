CARO PD…..La STORIA CHE Racconti NON É COSÌ..(Pensieri Vivaci)”

CARO PD…..La STORIA CHE Racconti NON É COSÌ..”Anche nel Febbraio del 2020 Bettini, Franceschini, col solito refrain di Italia Viva al 2%, fecero circolare la voce che cinque senatori avrebbero abbandonato Italia Viva e sarebbero rientrati nel Pd.

Con tanto di nomi e cognomi sbandierati su Libero e seguaci.

Il risultato fu invece che il Pd ne perse uno di senatore mentre una transitò da LeU a Italia Viva.

Eppure fino a quindici giorni fa Pd e commentatori politici erano angosciati dai cinque che invece avrebbero abbandonato il Pd per entrare a Italia Viva al seguito del ribelle Marcucci.

Insomma Pd e commentatori politici non ne indovinano una neanche a testa o croce e sono pronti ad inventarsi una teoria fasulla al giorno.

Ed ora sono tornati alla carica minacciando elezioni anticipate per piegare la resistenza del “riottoso fiorentino”

Minacce deliranti quelle di Franceschini, come se lo stesso avesse non solo le chiavi del Quirinale, ma anche quelle dei gruppi parlamentari Pd, dei gruppi dirigenti del M5S, di LeU e di fondatore del nuovo partito di Conte, tutti irregimentati d’ufficio, nella coalizione da lui creata ad horas. E qualcuno ha anche parlato di Calenda dentro.

Quello che i cinque stelle non li può sopportare neanche da lontano com’è noto a tutti.

Il tutto per dimostrare l’isolamento di Renzi

Non si andrà ad elezioni anticipate. Il M5S inorridisce a questa prospettiva che vedrebbe perdere l’80% della sua deputazione.

E per farne perdere trentacinque a Italia Viva, col suo 3,2% nella media dei sondaggi di oggi, sarebbero pronti a sacrificarne 270.

E così pure il Pd che ne perderebbe il 40% passando dagli attuali 127 a 80 bene che gli vada.

Visto che nel maggioritario sarebbe un disastro.

Che prospettiva potrebbe offrire il Pd a transfughi di altre formazioni? Nessuno visto questi numeri accentuati dal fatto che uscendo fuori dal governo perderebbe nomine, componenti di gabinetti e consulenti vari?

Le elezioni anticipate sono come la famosa corazzata Potemkin di fantozziana memoria.

La via per recuperare questa situazione di difficoltà anche nei consensi per le forze di governo e del centro sinistra sarebbe quella di una decisa accelerazione in senso riformistico della coalizione di governo, tema su cui i gruppi parlamentari Pd sembrano assai sensibili, al rafforzamento della squadra, all’utilizzo del Mes, tutti temi che sono pervicacemente sostenuti da Matteo Renzi.

Unitamente a quelli di evitare l’accentramento dei poteri di intelligence nelle mani di Conte. Ed anche su questo il Pd è d’accordo.

Già Renzi ha segnato un primo successo su questa via, facendo fallire il commissariamento di governo e Parlamento via task force.

Questo sono i temi veri del dibattito non altri che riempiono le colonne di alcuni giornali.

Tutto il resto è noia.

P.S. Ci siamo accorti che i cinque stelle hanno votato contro il programma di realizzazione della Tav come da decisione del governo?

O loro sono esentati dalle minacce di elezioni anticipate?

Godendo della indulgenza plenaria che la presidenza della Camera, da contrattare, assicura loro? PERCIO! Si restare nel PD soprattuto nel LEU non ha più senso necessario rinnovarsi adeguarsi e uscire fuori da questi vecchi partiti troppo fermi come idee e progetti l’Italia e’ rimasto troppo indietro in tutto

