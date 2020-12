Imbarazzante servizio al Tg2 su Salvini “Babbo Natale” volontario che porta doni in favore di telecamera e di fotografi. E’ informazione pubblica o Istituto Luce? Sono gli stessi tg Rai che mentre fanno propaganda a Salvini (il volontariato e le opere benefiche si fanno con troupe a seguito?), ignorano totalmente la visita a sorpresa di Guido Bertolaso, la notte di Natale, al covid hospital di Civitanova Marche.

Eravamo convinti di aver visto di tutto in questo 2020…dello sciacallaggio salviniano ne avremmo fatto sinceramente a meno. Patetico!!! Ma quest’uomo fino a quando potrà prendere per i fondelli gli italiani? Ci crede proprio tutti stupidi??? Semplicemente penoso!!!E un’offesa al lavoro gratuito e silenzioso di centinaia di volontari. Inqualificabile senza scendere nello scurrile.

Vergogna cosa non fa per raccattare consenso vergogna.È più forte di lui deve fare le sue figuraccia che personaggio squallido viscido si approfitta delle situazioni disperate per trarne a proprio vantaggio, e ancora più triste chi giustifica e approva.VERGOGNA non si fa’ polemica sulla beneficenza ma sullo sciacallaggio chiaro??????Vorrei vedere quanta ne fa’ di tasca sua.E non mi rispondete se io la faccio,io non la sbandiero. Poveretto di cervello e di coscienza non sa più cosa inventarsi per prendere consensi !! E una persona che non ha cultura politica e poca intelligenza .con questi comportamenti !!

Certo fare beneficenza con una truppa televisiva che riprende fa spettacolo diamogli una medaglia al valore. Gli altri anni questi poveracci non avevano né freddo nemmeno fame, ma come si possono condivifere certe buffonate e seguire questo personaggio.Spero che City Angeles si sia dissociat dalla buffonata dell’imbecille Salvini fa ribrezzo come “uomo ” come persona un cesso.Allucinante e bassissimo livello.speriamo che non diventi mai premier,ma che dico, speriamo che con tutti i processi che deve sostenere.sia espulso dalla politica,e richiuso a pane ed acqua.

Eravamo convinti di aver visto di tutto in questo 2020…dello sciacallaggio salviniano ne avremmo fatto sinceramente a meno. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo