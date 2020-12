GIUDICATE VOI SE SI PUO ANDARE AVANTI CON QUESTA GENTE.“Gualtieri, ma lei lo ha mai letto il Recovery Plan?”. Sintesi del vertice di governo Italia Viva-Conte

Retroscena dell’incontro a Palazzo Chigi tra la delegazione di Italia Viva e il premier Conte. Siparietto anche sull’emendamento alla legge di Bilancio.

PENSAVAMO D’ESSERE SU SCHERSI A PARTE, INVECE ERAVAMO DIFRONTE AL PRIMO MINISTRI E AL MINISTRO DEL ECONOMUA ITALIANO.COSE DA PELLE D’OCA.Vedete è proprio questa la differenza fra un appartenente ad Italia Viva e gli appartenenti agli altri partiti, leggono e studiano tutto. Come può un ministro dell’economia non conoscere nei minimi dettagli il Recovery Plan e come può un presidente del consiglio non conoscere un emendamento presentato dal suo partito? Se non si conoscono le basi per la discussione, i testi, di che cosa si parla, del vuoto cosmico? E poi sarebbe Italia Viva che vuole le poltrone, se non hai le basi per una discussione seria, forse questo è proprio l’indice del fatto che ad interessare sono le poltrone non la risoluzione dei problemi del paese.

IL Retroscena. “Ma Gualtieri lo ha letto il Recovery Plan? “, durante l’incontro durato oltre due ore con la delegazione di Italia Viva questa mattina a Chigi, mentre si stava esaminando la bozza di Recovery Plan presentata dal premier, sarebbe trapelato che il ministro dell’Economia non ha letto il piano nel dettaglio. A una domanda dell’ex ministra Maria Elena Boschi sulla riforma della giustizia, nella parte del Pnr relativa alle “riforme di sistema”, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri risponde candidamente che lui il piano non lo ha letto. “Ah complimenti!”, salta sulla sedia la ministra Bellanova: “Ma davvero non hai letto il piano?”. Segue un siparietto del rimpallo tra il ministro degli Affari Europei Vincenzo Amendola e Gualtieri. Insomma, fosse anche solo quello, Italia Viva un merito ce l’ha avuto: incoraggiare il premier a mettere nero su bianco un piano di investimenti di cui finora solo in pochi avevano davvero sentito parlare, o che, nella migliore delle ipotesi, veniva tenuto nel cassetto riservato di qualche ministro (e non di altri), dato che, a quanto si apprende, nemmeno il titolare del Mef lo aveva studiato dettagliatamente prima dell’incontro di oggi.

Un altro siparietto è avvenuto quando, a un certo punto del vertice, Conte ha sbottato: “Ma chi ha detto che volevamo fare un emendamento alla legge di Bilancio?”. E la Boschi risponde: “Voi, all’articolo 184 della legge di Bilancio”. Conte ribatte: impossibile. La Bellanova chiede: “Ma ci prendete in giro?”. A quel punto, anche Riccardo Fraccaro e Roberto Gualteri avrebbero fatto notare la cosa a Conte.

GIUDICATE VOI SE SI PUO ANDARE AVANTI CON QUESTA GENTE."Gualtieri, ma lei lo ha mai letto il Recovery Plan?". Sintesi del vertice di governo Italia Viva-Conte

