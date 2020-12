Recovery, la sfida di Renzi a Conte: “Vietato sbagliare, ecco le nostre richieste” È quasi pronto il documento di Italia viva, che entro domani verrà inviato al premier e probabilmente illustrato, nel tardo pomeriggio, dal leader fiorentino in Senato

Se, come si legge, Conte intende crearsi un partito, in cui confluirebbero ex M5S, ex Lega, ex FI, e avrebbe il sostegno operativo nei gangli dello Stato da parte di funzionari di fiducia di Conte ( a cominciare dai Servizi Segreti ), si capisce il motivo che spinge Renzi a mettere alle strette il PdC e il M5S. Il Recovery Plan sarebbe solo lo strumento, il campo di battaglia per la guerra vera e propria. Se le cose stanno cosi, penso che Renzi non abbia altre chances che dare battaglia, o lo fà ora, o mai più. Un governo lo si pesa da quel che fa e propone,quindi bocciato.Poi abbiamo ricevuto 9750 fiale di vaccino mentre la Germania 150mila.Anche da questi numeri il governo è sempre più bocciato.Hanno allestito un corteo con mega scorta di cc per neanche 10 mila fiale.Se non è stato uno spot…

MA: Mi pare che il problema sia sempre quello di “inchiodare” Renzi! Non importa quello che propone l’importante è sparargli contro! Con tutti gli errori fatti sino ad oggi da Conte e dalla corte dei miracoli dei 5 stelle tutto va bene, tutto è ok, danaro buttato nessuno sa più nulla sulla occupazione sui miliardi spesi per mantenere tutor e compagnia cantante, sulla mancata spesa del danaro già disponibile per i lavori pubblici, per le opere infrastrutturali etc! Ancora un pò e il pomata, ve lo troverete ad un terzo governo questa volta con Berlusconi, Lega e l’appoggio esterno della >Meloni! L’importante per lui è la sedia personale il resto non conta!

E allora serve Complimentarsi con Renzi per come intende impostare la definizione dell’RF. Siccome qui si fa l’Italia di domani o si muore bisognerebbe coinvolgere anche Mario Draghi ed emarginare Conte, che parla in modo retoricò e a suoi fini di propaganda non per il bene del paese ma di se stesso e della sua casta. OK: Il piano IV per noi non adetti ai lavori ancora non si conosce ma già si è scatenata la canea degli odiatori a scatola chiusa. Io non so se ci sono idee buone o è da buttare, darò un giudizio quando l’avrò letto. Certo che il recovery fund è l’occasione storica per risolvere i nodi STRATEGICI che impediscono da decenni a questo paese di CRESCERE mentre gli altri corrono e noi siamo sempre gli ultimi in tutto. Occorre volare alto, affrontare i problemi di una PA che non funziona, a volte demenziale; del sistema fiscale kafkiano; di un apparato politico istituzionale che non sa decidere; di appalti e infrastrutture bloccate che non si riesce a realizzare; di una Magistratura civile e penale farraginosa e con tempi biblici; di interventi sulla sanità, scuola, trasporti…Se questo governo pensa di andare avanti con bonus a raffica, banchi a rotelle, monopattini e cenoni di Natale siamo spacciati.

QUESTO. Sgoverno, con la sua vuota, pigra e infingarda strategia del <buttalo li e poi vediamo cosa succede> si sta scavando la fossa da solo. Sarebbe bene che anche altri partiti facessero la loro parte e offrissero al pari di IV il proprio dettagliato contributo alla stesura del Recovery Fund. Di converso, vergognosamente impresentabile e offensiva è stata la bozza presentata dal governo alla discussione delle parti e denota la totale incapacità a formulare qualsiasi cosa di veramente utile e condivisibile per la comunità Nazionale.Non si può improvvisare ciò che mai si è fatto prima e cioè una seria pianificazione che possa minimamente reggere il confronto con quelle già presentate da altri Paesi Europei.Dovrà pur esserci qualcuno in questa Italia che possa intervenire per sanare questa inettitudine del Governo, a partire dalla coscienza personale del suo capo.

Grande Renzi! Mandi a casa il governo per 2 motivi: non ci saranno elezioni anticipate che nessuno vuole; secondo, e anche se si rivotasse Renzi non scomparirebbe perchè il suo “zoccolo duro” è solidissimo. Piuttosto scompariranno parte dei 5S e del PD ancora fermo al 19% ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo